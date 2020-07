As Roma e Nike presentano la nuova maglia. Zaniolo: “La amo”, Pellegrini: “Sarà speciale indossarla” (FOTO)

AS ROMA NEWS – La Roma presenta la sua nuova maglia per la prossima stagione e lo fa con un comunicato ufficiale apparso oggi sul sito del club giallorosso:

“Per la stagione 2020-21 gli iconici colori dell’AS Roma sono stati reinterpretati per creare un kit unico e inconfondibilmente giallorosso. Nel 2020 ricorre il 40° anniversario del successo dell’AS Roma nella Coppa Italia del 1979-80, che giunse al termine di un biennio che, a partire dal dicembre del 1978, vide il Club scendere in campo con delle divise affettuosamente soprannominate ‘ghiacciolo’ per via delle tonalità utilizzate e del particolare design realizzato da Piero Gratton, ideatore del Lupetto.

Richiamandosi a quel periodo, nelle maglie per il 2020-21 sul petto dei giocatori saranno presenti delle fasce orizzontali che rievocheranno quell’accostamento cromatico. “È bello vedere una maglia che mostra colori della Roma con un design originale“, ha commentato Lorenzo Pellegrini. “Indossare una maglia ispirata a quelle divise così avveniristiche per l’epoca sarà speciale sia per la squadra sia per i tifosi”.

Anche Nicolò Zaniolo ha commentato l’uscita della maglia: “È come quando ti innamori, ci stai bene insieme, tira fuori il meglio di te, ti piace farti vedere in giro con lei. È la stessa cosa. Davvero, la amo questa maglia”.

Fonte: asroma.com