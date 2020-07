“ON AIR!” – CORSI: “Fonseca è un burattino nelle mani di Fienga”, PRUZZO: “Su Zaniolo c’è dell’altro, altrimenti non si spiega”, ROSSI: “Da un battito d’ali si è scatenato un uragano”, FOCOLARI: “I tifosi non si meritano Pallotta”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “Solo a Roma succedono queste cose, perchp siamo stati in grado di rendere Zaniolo pèiù importante della Roma. Se Buffon e Chiellini davano due buffetti a Dybala per dirgli, sarebbe stati due leader carismatici…Succede a Roma, e siccome Zaniolo è già diventato più importante dela Roma dai giornali, lui si sente in diritto di dire: “Mi avete provato a riprendere? Mo sono affari vostri…mo me ne vado…”.. Sono veramente sconfortato… Già ieri sapevo che sarebbe successo questo dopo la non convocazione – convocazione… Fonseca ha il pieno diritto di chiedere a un giocatore se se la sentiva, e lui gli dice pure di sì…E la spiegazione ai giornali non è bastata, non ha importanza, l’importante è scoprire le cose sulla Roma e creare qualche problemino…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Zaniolo? Situazione grottesca…Prima l’allenatore dice che è un infortunio vero, che sta male e non è convocabile. Ok, quindi Zaniolo sta male. Poi dopo un’ora escono i convocati e Fonseca ci spiega che siccome Under stava male è stato fatto fare un test a Zaniolo e si è deciso di convocarlo. Quindi è guarito nel giro di un’ora… Ma allora Fonseca fallo parlare dopo la lista dei convocati, se c’è un minimo di dubbio, perchè ieri Fonseca fa una brutta figura. Fallo parlare dopo l’allenamento… E poi a voler pensare male, se tu hai fatto quel teatrino per difendere la tesi dell’infortunio di Zaniolo, allora non lo convochi anche se si fa male Under. Fai più bella figura a lasciarlo a casa e a difendere la tua scelta, tanto non cambia niente nell’economia del campionato della Roma né per Zaniolo, che al massimo può giocare un quarto d’ora contro una squadra già retrocessa…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “La storia di Zaniolo è veramente incredibile…Questo fa capire quanto Fonseca conti zero e che non è un allenatore della Roma… Vi ricordate cosa è successo con Under? Non stava bene, e poi ha giocato. E’ veramente una specie di burattino nelle mani di Fienga, Fonseca non ha le palle. Non puoi dire che sta male e poi lo convochi perchè ti spingono a farlo, ma di che stiamo parlando… Così veramente Fonseca passa per uno zimbello…ma non lo capisce che ci sta rimettendo lui, ma di brutto…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Pellegrini? Io non ce lo vedo come condottiero della squadra. Che debba fare di più siamo tutti d’accordo, ma sto con Fonseca quando dice che prenderlo come capro espiatorio è assurdo. La Roma ha fatto un campionato ridicolo, e prendersela con Pellegrini non lo trovo giusto… La Roma ad agosto in teoria ha 4 partite per prendersi la coppa, saranno due settimane di fuoco…”

Marco Juric (Rete Sport): “Per me il campionato di Pellegrini è da 6. Il problema è che da lui mi aspetto una stagione almeno da 7, con acuti da 8 in cui mi trascina la squadra. Il 6 per un giocatore con le sue qualità non è accettabile… Lui per primo deve darsi una scossa. Ultimamente mi sembra che stia cercando sempre la giocata magica per risolvere il momento difficile, ma se non ti riesce allora ricomincia dalla giocata facile…”

David Rossi (Roma Radio): “La Roma deve assolutamente vincere stasera, ma è una partita insidiosa perchè la Spal non ha ormai niente da perdere…Secondo me un po’ di orgoglio ce lo mettono. Poi c’è Roma-Fiorentina, che è una partita vera, e Atalanta-Milan. Se usciamo dalla prossima giornata di campionato con solo due punti di vantaggio, la vedo molto dura, perchè in quel caso poi le devi vincere tutte…Io spero davvero che l’Atalanta ci regali una soddisfazione… Zaniolo? L’allenatore ha tutto il diritto di dire certe cose. Qualcuno sostiene che era meglio farlo dentro lo spogliatoio, ma parliamo di un tecnico che sa di calcio e sa che quella cosa sposta e riteneva importante dire certe cose pubblicamente per aumentare l’importanza del messaggio…Sono valutazioni dell’allenatore, non mi sembra uno sprovveduto, è tutto abbastanza ponderato… Da lì è diventato chissà quale caso… Da un battito di farfalla è partito un uragano… Vi rendete conto che ora le cose vanno fatte per convincere i giornalisti, addetti ai lavori…ma addetti ai lavori di che, gente che non ha mai stoppato un pallone in vita sua, che parla a mala pena l’italiano!…”

Iacopo Savelli (Roma Radio): “La Spal mi sembra una squadra depressa. La Roma deve fare 12 punti, ha il destino nelle sue mani…se le vince tutte arriva quinta. Col Torino devi vincere, e poi con la Juventus sarà la partita… Fra l’altro ancora non si sa quando e come ci sarà questo preliminare di Europa League, se ci sarà, contro chi… Su Zaniolo non c’è nessun mistero. Dicono con quelle dichiarazioni Fonseca ha fatto arrabbiare Zaniolo, si è scatenato il pandemonio e ora è rottura. Ma la storia del calcio è piena di allenatori che dicono certe cose. Io onestamente in tutto questo non ci vedo niente di clamoroso. La Roma prima veniva dipinta come una squadra di menefreghisti e ora invece diventa un problema se Mancini rimprovera Zaniolo…è calcio, sono storie di calcio…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Il compleanno della Roma? Lo festeggiamo, ma il fatto che la società non lo riconosce già ti dice molto… La Roma meriterebbe i Sensi, i Viola, non merita Pallotta. I tifosi della Roma meriterebbero di più… Zaniolo? Ho la sensazione che non stesse male anche prima… Ma se invece avesse avuto un problemino, peggio ancora. Se avesse un problemino, non lo chiami contro la Spal perchè s’è fatto male Under…E’ tutto sbagliato. Ora non c’è più nemmeno un ds…La Roma ha dei limiti incredibili a livello societario, e il caso Zaniolo è solo la punta dell’iceberg…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Bello ripensare al passato, ma ora bisogna guardare al futuro. Serve un cambio di proprietà, altrimenti le ambizioni della Roma sono destinate a ridursi… Zaniolo? Si ha veramente la sensazione che alla Roma manchino dei punti di riferimento societari per gestire certe cose in modo soft… Ma com’è possibile che Zaniolo sta male e poi improvvisamente sta bene quando si fa male Under. Non mi sembra che sia la partita della vita quella di stasera, perchè convocarlo se non sta bene… E’ la gestione di una società che non c’è…”

Roberto Renga (Radio Radio): “Fonseca che dice che non è convocabile e poi due ore dopo lo convoca perchè sta bene…ma perchè fa certe cose? Ecco perchè ho dei dubbi su di lui, e non parlo di motivi tecnici e tattici, ma perchè fa certe scelte, perchè ha certi comportamenti. Questa scelta non sta in piedi… Convocarlo per la Spal? Ma stiamo scherzando, gioca contro una squadra già retrocessa e contro un allenatore che non ci sarà più…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “L’anniversario della Roma? Sono arrivato in un club di cui non conoscevo niente, arrivai in una squadra che si salvava, poi si è cominciato a costruire negli anni nostri ed è diventata quella che è diventata. Auguri a questa gloriosa società, bisogna non accontentarsi e avere delle ambizioni. Serve una società forte, che al momento non c’è. E’ il momento di svoltare, Roma ne ha assoluta necessità.. Zaniolo? Ma a cosa ci stanno portando queste scaramucce… O ci sono squadre dietro e si stanno montando queste situazioni, oppure sono dicerie. Puoi avere uno screzio con un compagno, ma poi si chiarisce tutto. Mi sembra che ci sia dell’altro…altrimenti non si spiega…”

