Under, le contropartite del Napoli non convincono la Roma e c’è distanza sul prezzo

CALCIOMERCATO AS ROMA – Il Napoli vuole Cengiz Under e la trattativa con la Roma sta proseguendo anche se ancora manca l’accordo sulla cifra. I partenopei continuano a inserire giocatori come contropartite per provare ad abbassare il prezzo chiesto dai giallorossi, ma per ora senza successo.

Al momento, riferisce il sito “Calciomercato.com” il Napoli è arrivato ad offrire 25 milioni, bonus compresi, per l’attaccante turco. La Roma invece ne chiede 30 più bonus, quindi la distanza tra i due club è ancora piuttosto ampia.

Il club di De Laurentiis ha cercato di inserire alcune contropartite tecniche che però non interessano la Roma: l’ultima è stata il portiere Ospina che però non accende di certo la fantasia dei giallorossi, già abbondantemente coperti nel ruolo. Nemmeno Hysaj convince Fonseca, che con la difesa a tre ha bisogno di un terzino più abile ad offendere. Piacerebbe invece Milik, che però preferirebbe altre destinazioni.

Insomma, la trattativa prosegue: il Napoli vuole Under, e la Roma ha interesse a cederlo, ma l’accordo è ancora lontano dall’essere trovato. Non c’è fretta e si continuerà a trattare. Nel frattempo per. Everton e Borussia Dortmund restano sullo sfondo, ma non è affatto da escludere che uno dei due club possa decidere di accelerare e bruciare sul tempo i partenopei.