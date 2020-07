(LIVE!) SPAL-ROMA: le probabili formazioni

AS ROMA NEWS – La lotta al quinto posto è l’obiettivo rimasto alla Roma per questo campionato, con i giallorossi che al momento si trovano un punto dietro al Milan, vera insidia per un posto in Europa League senza passare dai preliminari.

Questa sera la squadra di Fonseca sfiderà la Spal già retrocessa a Ferrara. Partita sulla carta abbastanza agevole ma che può nascondere insidie inaspettate. La Roma non dovrà abbassare la guardia per nessuna ragione al mondo, specialmente ora che ci sono già abbastanza polemiche intorno alla squadra.

SPAL-ROMA, AGGIORNAMENTI LIVE SULLE FORMAZIONI

Ore 19:30 – Cielo nuvoloso sopra lo stadio Paolo Mazza. Le previsioni parlano di possibili piogge durante la partita. Tra poco le formazioni ufficiali scelte da Fonseca e Di Biagio.

SPAL-ROMA, LE PROBABILI FORMAZIONI

SPAL (4-4-2): Letica; Cionek, Vicari, Bonifazi, Reca; Strefezza, Valdifiori, Dabo, Murgia; Petagna, Cerri.

A disp.: Thiam, Meneghetti, Salamon, Felipe, Tunjov, D’Alessandro, Missiroli, Castro, Valoti, Di Francesco.

All.: Luigi Di Biagio.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kolarov; Zappacosta, Veretout, Cristante, Spinazzola; Carles Perez, Mkhitaryan; Kalinic.

A disp.: Fuzato, Cetin, Bruno Peres, Diawara, Pellegrini, Villar, Pastore, Perotti, Kluivert, Zaniolo, Dzeko.

All.: Paulo Fonseca.

Giallorossi.net – A. Fiorini