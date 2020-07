BRUNO PERES: “Ho capito che per restare alla Roma dovevo cambiare atteggiamento e fare il professionista”

AS ROMA NEWS – Bruno Peres parla a Sky Sport al termine del match giocato contro la Spal. Ecco le dichiarazioni del calciatore della Roma sulla gara appena conclusa:

La doppietta?

“Sono felice per i due gol, ma ancora di più per la vittoria. Era importante vincere, sono felice di dare il mio contributo. Abbiamo vinto bene, senza mollare e rimanendo concentrati fino alla fine”.

Come hai ritrovato fiducia?

“Da quando sono tornato il mister mi ha parlato, mi ha spiegato cosa fare e ho capito che per restare alla Roma dovevo cambiare atteggiamento e fare il professionista. Sto cercando di fare quello che mi ha detto il mister, è stato importante per me e sono felice di aiutare i compagni”:

Il modulo ti aiuta?

“Si, sto più avanti e arrivo vicino alla punta e ai centrocampisti”.

Il cuore dopo il gol?

“Non posso dire per chi è, è un segreto ancora. Posso solo dire che è una per una persona importante”