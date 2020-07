SPAL-ROMA 1-6: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Si è appena concluso il match tra la Spal e la Roma con i giallorossi che hanno vinto a valanga col punteggio tennistico di 6 a 1.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai calciatori scesi in campo questo pomeriggio allo stadio Paolo Mazza e al tecnico portoghese Paulo Fonseca:

Pau Lopez 5 – Distratto, sbaglia una serie di uscite lasciando la porta sguarnita. Deve ringraziare gli attaccanti della Spal se evita una figuraccia.

Mancini 6 – Attento e concentrato contro avversari non irresistibili. Dal 55′ Cetin 6 – Fa il suo.

Smalling 6,5 – Certezza. Salva un gol a porta vuota con un intervento miracoloso in scivolata.

Kolarov 6 – Pessimo primo tempo. In difficoltà sulle palle alte, in ritardo evidente sul gol di Cerri. Sbaglia poi un appoggio facile a Pau Lopez che poteva costare caro. Un paio di bei lanci millimetrici dei suoi e un gol dalla lunga distanza salvano la sua prestazione.

Bruno Peres 7,5 – Si scatena con una doppietta, messa a segno proprio quando si sposta a sinistra. Sta diventando un giocatore insostituibile per il nuovo modulo di Fonseca.

Diawara 6 – Partita ordinata, fa il suo senza strafare. Dal 55′ Villar 6 – Qualche minuto in più del solito per prendere confidenza col campo.

Cristante 6,5 – Buona partita. Cerca con insistenza la strada del gol con un paio di belle conclusioni dalla distanza.

Spinazzola 6,5 – Molto attivo sulla sinistra. Una spina nel fianco della Spal, peccato che esca all’intervallo, probabilmente per un problema fisico. Dal 46′ Zappacosta 6 – Fatica a incidere, sembra non brillantissimo da quando è tornato dal lungo infortunio.

Carles Perez 7 – Porta la Roma avanti con un sinistro prodigioso. Pimpante, positivo. Deve crescere sulla continuità. Dall’82 Kluivert sv.

Pellegrini 6 – Anche oggi non riesce a brillare, ma la squadra gira e lui non sfigura. Dal 55′ Zaniolo 7,5 – Sfiora subito la rete con un bel sinistro. Nel finale segna un gol semplicemente pazzesco che unisce tutto: potenza, velocità e tecnica. Non c’è bisogno di aggiungere altro.

Kalinic 6,5 – Gol da rapinatore d’area. Poi si vede pochino, limitandosi al gioco di sponda.

FONSECA 7 – La sua Roma si dimostra molto più solida con questo nuovo sistema di gioco. Avanti così.

Giallorossi.net – A. Fiorini