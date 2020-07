FONSECA: “Non vogliamo vendere Zaniolo e Pellegrini, sono il futuro della Roma. Pau Lopez stava male ma ha voluto giocare lo stesso”

AS ROMA NEWS ULTIME – Mister Paulo Fonseca, allenatore della Roma, commenta a caldo il risultato del match che si è appena giocato sul campo della Spal. Di seguito tutte le dichiarazioni del tecnico portoghese ai microfoni delle varie emittenti televisive.

PAULO FONSECA A SKY SPORT

Zaniolo?

I giocatori che sono entrati sono stati tutti importanti, hanno lavorato per la squadra. Abbiamo molti giocatori stanchi, chi entra deve fare bene con l’atteggiamento giusto, come fatto oggi.

Il gol di Zaniolo ricorda quelli di Kakà… Ma forse è solo un gol alla “Zaniolo”. Lui e Pellegrini non si toccano?

Non li vogliamo vendere, sono due giocatori importanti per il futuro della Roma.

Ha parlato con Zaniolo dopo che lo ha ripreso pubblicamente? Ci era rimasto male?

Non c’è nessun problema con lui. Lui è un talento, un giocatore importante per la Roma. Non è giusto creare queste pressioni su lui e Pellegrini, devono crescere con equilibrio.

PAULO FONSECA A ROMA TV

Soddisfatto?

Sì, sono partite pericolose se non hai il giusto atteggiamento e invece la squadra è stata ambiziosa. Abbiamo giocatori stanchi, abbiamo avuto la possibilità di gestire ed è stato importante.

Sono 17 i marcatori totali. Felice di questo dato?

Sì, per me conta cosa possiamo fare, non chi lo fa. I nostri terzini ora hanno più possibilità di segnare, arrivano più avanti ed è importante avere giocatori che sono aggressivi. Carles Perez anche ha fatto un bel gol, sono soddisfatto di tutti i giocatori.

Cristante può dare di più in avanti?

Oggi Cristante ha giocato più avanti rispetto a Diawara, solo col cambio del guineano si è abbassato. È la prima partita che giocava lì, sono soddisfatto della sua prestazione.

Potete vincere tutte le partite che restano?

I ragazzi sono motivati, stiamo giocando bene. Dobbiamo pensare solo alla Fiorentina ora, a recuperare le energie, molti giocatori sono stanchi. Spinazzola, Peres, Kolarov, Mancini, Diawara ultimamente hanno giocato molto e devono recuperare perché con la Fiorentina sarà difficile.

La cosa più bella di questo match?

Tutto è importante. Smalling e Zaniolo sono tornati bene, Kolarov ha giocato bene, Bruno sta crescendo. Sono aspetti importanti. Vediamo come stanno i giocatori per la prossima partita, ma non voglio cambiare molto.

Pau Lopez è sembrato un po’ nervoso…

Oggi Pau stava male, ha vomitato nei giorni scorsi. Ci ho parlato ma mi ha detto che voleva giocare, ma stava molto male ed è stato difficile per lui.