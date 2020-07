PEREZ: “Era ora che segnassi, questo gol mi dà tanta fiducia”

AS ROMA NEWS – Carles Perez parla a Sky Sport al termine del match giocato contro la Spal. Ecco le dichiarazioni del calciatore della Roma sulla gara vinta per 6 a 1:

Le emozioni per il gol?

“Sono molto contento, era ora che segnassi, nelle scorse occasioni sono stato sfortunato. Il gol mi da tanta fiducia per continuare così”.

Come stai fisicamente?

“Sto bene, più gioco e più sto meglio. Mi sto adattando al ruolo, sono a disposizione del mister. Credo che si sia già visto un cambio da quando sono arrivato a oggi”.

ll nuovo ruolo?

“Giocavo in un altro ruolo prima, ma questo ruolo mi piace, posso svariare molto e soprattutto gioco a piede invertito cosicché posso calciare e fare assist con più facilità”.

Differenze tra campionato spagnolo e italiano?

“Qui le squadre difendono meglio, c’è meno tempo per pensare ma mi sto adattando sempre meglio e sono contento”.

Ti piacerebbe stare ancora più avanti, più vicino alla punta?

“Prima giocavo più largo, ora ho cambiato modo di stare in campo. Poi la vicinanza o meno alla punta non cambia molto, è importante per me avere libertà di muovermi, mi piace questa posizione”.