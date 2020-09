AS Roma, ecco i numeri di maglia per la stagione 2020-2021: Pedro sceglie l’11, Ibanez prende il 3

NOTIZIE ROMA CALCIO – Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato i numeri di maglia delle venti squadre partecipanti al massimo campionato per la stagione 2020-21. Nella Roma due novità: Pedro prende l’11, che nelle passate stagioni era stato sulla schiena di Kolarov, mentre Ibanez sceglie il 3 al posto del 41.

Numero 24 per Kumbulla, già ufficializzato dal club subito dopo l’ufficialità del suo acquisto. Non compare il 17 di Under, vicino al Leicester. Questa la lista completa, comprendente pure diversi giovani della Primavera:

Portieri: 1 Olsen, 13 P. Lopez, 50 Berti, 63 Boer, 83 Mirante

Difensori: 2 Karsdorp, 3 Ibanez, 5 Juan Jesus, 18 Santon, 20 Fazio, 23 Mancini, 24 Kumbulla, 33 B. Peres, 37 Spinazzola, 51 Bouah, 56 Feratovic, 60 Vicario, 61 Calafiori

Centrocampisti: 4 Cristante, 7 Pellegrini, 14 Villar, 21 Veretout, 22 Zaniolo, 27 Pastore, 42 Diawara, 52 Bove, 53 Chierico, 54 Ciervo, 55 Darboe, 59 Zalewski, 77 Mkhitaryan

Attaccanti: 8 Perotti, 9 Dzeko, 11 Pedro, 31 Perez, 48 Antonucci, 57 Providence, 58 Tall, 99 Kluivert