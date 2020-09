Dzeko, Pirlo: “Siamo sereni, non c’è fretta. Suarez? Difficile che possa venire alla Juve”

AS ROMA NEWS – Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa della questione centravanti, con i bianconeri che stanno ancora aspettando di avere l’attaccante che manca in rosa dal mercato.

Il nome caldissimo resta quello di Edin Dzeko, che però oggi sarà ancora impegnato con la maglia della Roma per via dei problemi che i giallorossi stanno riscontrando a liberare Milik, tenuto ancora prigioniero dai contenziosi con De Laurentiis.

“Lo stiamo aspettando tutti – le parole di Pirlo sul rinforzo che manca in attacco -. Il mercato è lungo, ci sono problemi per qualsiasi squadra. Siamo sereni, non abbiamo fretta“, le sue parole. Poi su Suarez: “È difficile che possa essere l’attaccante della Juventus per via dei tempi del passaporto e quello che è successo”.