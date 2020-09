Serie A, anche il Veneto apre gli stadi a mille persone. Ma Verona-Roma si giocherà a porte chiuse

ULTIME NEWS AS ROMA – Il Veneto prende esempio dall’Emilia Romagna e riapre gli stadi a mille persone, che da oggi potranno rientrare ad assistere agli eventi sportivi, seppur in misura assai contenuta.

La partita di questa sera però, quella in programma tra Verona e Roma, si giocherà comunque a porte chiuse.

Non c’è infatti il tempo materiale per mettere in vendita i biglietti, e soprattutto non sono stati preallertati gli steward. Per questo motivo è impossibile permettere l’accesso dei tifosi allo stadio.