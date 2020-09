Smalling, la Roma è arrivata a offrire 17-18 milioni. Ma le parole di Fonseca irrigidiscono lo United

AS ROMA CALCIOMERCATO – La trattativa per Smalling continua senza sosta. Dopo aver preso Kumbulla, la Roma lavora anche al centrale inglese per regalare a Fonseca una difesa che mischi gioventù ed esperienza.

Ma le parole pronunciate ieri dall’allenatore giallorosso stanno complicando una trattativa già piuttosto difficile e piena di insidie. A Manchester, racconta in questi minuti il portale Gazzetta.it (C. Zucchelli) infatti non hanno preso bene l’uscita di Fonseca (“lo sento tutti i giorni, sarà con noi tra poco, vuole tornare“).

La Roma, tra prestito e riscatto, è arrivata a offrire 17-18 milioni di euro, una somma che ancora non basta a convincere lo United: gli inglesi non si smuovono dai 20 milioni richiesti per il proprio calciatore.

Fonte: Gazzetta.it