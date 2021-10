AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti.

Ore 17:15 – “FELIX HA MARGINI ENORMI, MA VA INQUADRATO” – “Felix è tutto istinto, va inquadrato, fa ancora fatica a leggere i movimenti da attaccante, deve migliorare nello smarcamento. Ora ha dei margini enormi, bisogna lavorarci, fra un anno sarà un altro tipo di giocatore. Lui ha la velocità di Suazo, ha quel terrificante cambio di passo, ed ha una tecnica che può ricordare Barrow. Mou è l’allenatore ideale per lui”. Lo ha detto Aniello Parisi, ex allenatore della Roma U18, ospite di Tele Radio Stereo.

Ore 16:20 – SHOMURODOV, LA ROMA: “NON HA UN ACCOUNT TWITTER” – Ieri era circolato un tweet di un account, attribuito al giallorosso Eldor Shomurodov, che attaccava Josh Cavallo, giocatore dell’Adelaide United che ieri aveva fatto coming out. La Roma chiarisce: “Quel tweet è stato pubblicato da un account falso e non riflette in alcun modo le vere opinioni del giocatore”.

Ore 14:55 – ROMA E LAZIO, MURALES COMMEMORATIVI – Roma Cares e Fondazione S.S. Lazio hanno realizzato in murale in Via Cornelia dedicato a Vincenzo Paparelli, Antonio De Falchi e Gabriele Sandri sul quale si legge anche la frase “I fiori sbocciano dove c’è passione e non violenza“.

Ore 12:40 – ROMA, APPROVATO L’AUMENTO DI CAPITALE – La Roma, con una nota ufficiale, fa sapere che ha proceduto a un aumento di capitale da 460 milioni di euro, più del doppio di quanto preventivato un anno fa.

Ore 9:20 – CEBALLOS, PEDERSEN E ZAKARIA PER GENNAIO – La Roma ha tre giocatori nel mirino per il prossimo gennaio: due centrocampisti, Dani Ceballos del Real Madrid e Denis Zakaria del Borussia Monchengladbach, e il terzino danese Pedersen del Feyenoord. Lo scrive il Corriere dello Sport.

