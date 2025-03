AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti. Queste le ultimissime di giovedì 6 marzo 2025.

Ore 9:45 – ROMA, GLI INTROITI DALL’EUROPA LEAGUE – Dalla presenza in Europa League la Roma ha guadagnato 4.31 milioni di euro come quota di partenza, ai quali devono poi essere aggiunti i premi per i risultati. Fino a questo momento, tra parte fissa, premi sportivi e diritti tv, i giallorossi hanno incassato circa 20 milioni di euro. Includendo anche il botteghino con 5 partite casalinghe, si potrebbe arrivare anche intorno ai 30. (Il Romanista)

Ore 9:00 – TADDEI COMPIE 45 ANNI, GLI AUGURI DELLA ROMA – Rodrigo Taddei, ex centrocampista della Roma, compie oggi 45 anni. Il club giallorosso ha fatto gli auguri all’esterno brasiliano con un tweet sui canali social.

Ore 8:30 – LA PROBABILE FORMAZIONE DEI GIORNALI – Secondo i principali quotidiani oggi in edicola è questa la formazione della Roma più accreditata a scendere in campo stasera per affrontare l’Athletic Club: Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Cristante, Pellegrini, Angelino; Dybala, Dovbyk.

