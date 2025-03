ROMA-ATHLETIC CLUB, le ultime: si va verso l’esclusione di Pellegrini dall’undici titolare

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Arrivano i primi aggiornamenti sulle novità di formazione della Roma in vista della partita di questa sera contro l’Athletic Bilbao, in programma allo stadio Olimpico alle ore 21 e valevole per la gara di andata degli ottavi di finale dell’Europa League.

Stando a quanto riferisce il portale del Corriere dello Sport in questi minuti, Lorenzo Pellegrini va verso l’esclusione dall’undici titolare. Tutti (o quasi) i giornali oggi davano il capitano in formazione, ma le ultime novità smentiscono questa ipotesi. Al suo posto dovrebbe giocare uno tra El Shaarawy (favorito) e Pisilli. [Fonte: Corrieredellosport.it]