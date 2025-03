AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti. Queste le ultimissime di lunedì 17 marzo 2025.

ORE 10:50 – RANIERI VINCE IL PREMIO MAESTRELLI E INCONTRA ANCELOTTI – Claudio Ranieri vince la quarantesima edizione del ‘Premio Maurizio Maestrelli‘ e l’allenatore della Roma ritirerà il trofeo domani alle ore 20:30 presso Le Panteraie di Montecatini Terme. Nel corso dell’evento saranno premiati ulteriori personaggi del mondo del calcio tra cui il tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti.

ORE 9:30 – ATTESA PER GLI ESAMI DI DYBALA – Paulo Dybala svolgerà in giornata gli esami strumentali per capire l’entità dell’infortunio accusato ieri nel corso del secondo tempo di Roma-Cagliari: le prime valutazioni parlano di un problema alla parte distale dei flessori dietro al ginocchio. Dita incrociate in casa giallorossa, si attende l’esito dei controlli nelle prossime ore.

ORE 8:30 – SVILAR BRILLA, MALE KONE’ – Mile Svilar è il migliore in campo di Roma-Cagliari per i giornali con una media voto che supera il 7,5. Lo segue Mancini, che raggiunge il 7 pieno. Sopra la sufficienza Rensch e Dovbyk, male Saelemaekers, Soulè e soprattutto Konè, che scende sotto il 5,5 di media.

