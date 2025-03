Svilar, rinnovo subito: Chelsea e Bayern lo tentano

NOTIZIE ROMA CALCIOMERCATO – Il futuro di Mile Svilar resta un tema caldo in casa Roma. Dopo l’ennesima prestazione decisiva contro il Cagliari, Claudio Ranieri ha elogiato il portiere serbo, ma ha rimandato ogni discorso sul rinnovo alla società: “Del rinnovo di Svilar dovete parlare con Ghisolfi, io posso solo dire che è un gran portiere e che lo vorrei qui anche l’anno prossimo”.

La questione contrattuale, però, è ancora in bilico. L’attuale accordo lega Svilar alla Roma fino al 2027 con un ingaggio di circa 1 milione di euro netti a stagione, mentre la richiesta per il rinnovo si aggira intorno ai 4 milioni. Una distanza importante, che la società dovrà colmare se vuole blindare il suo numero uno, sempre più nel mirino di club di prestigio: su tutte occhio a Chelsea e Bayern Monaco, squadre in grado di tentare anche il calciatore più fedele.

Nonostante le voci di mercato, il rapporto tra Svilar e la Roma sembra solido. Ieri il club ha pubblicato sui social un post celebrativo delle sue parate contro il Cagliari, a cui il portiere ha risposto con un cuore giallo, uno rosso e il simbolo dell’infinito. Un segnale d’amore ai tifosi, ma anche un messaggio alla dirigenza: ora la palla passa alla Roma. Che deve fare in fretta.

