AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti. Queste tutte le ultimissime di lunedì 26 aprile 2021:

Ore 11:25 – Dan Friedkin vuole spostare a Roma tutte le sue attività in Europa. Il presidente giallorosso, attraverso il suo braccio destro Eric Williamson, ha dato mandato a delle società immobiliari di individuare una nuova sede nella Capitale in cui ospitare il quartier generale di Londra. Non è escluso che in questo trasferimento vengano interessati anche gli uffici della Roma di viale Tolstoj. (Centro Suono Sport)

Ore 11:20 – C’è un ostacolo importante tra la Roma e Sarri: il tecnico toscano starebbe aspettando l’offerta del Tottenham. (Tele Radio Stereo)

Ore 11:10 – Massimiliano Allegri è a Roma, ufficialmente per motivi personali. Per ora esclusi incontri in programma con la dirigenza giallorossa, ma la piazza ribolle. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 10:30 – La Roma ha messo gli occhi su Nahitan Nandez. Il club di Trigoria starebbe cercando rinforzi per il centrocampo, e l’uruguayano classe ’95 potrebbe essere un’alternativa. (Tuttomercatoweb.com)

Ore 10:00 – Quasi fatta per Sarri, in arrivo la firma: i Friedkin hanno deciso per l’allenatore toscano, il destino di Fonseca è segnato a prescindere dall’Europa League. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 9:20 – Test superato ieri da Smalling e Spinazzola: i due giocheranno titolari giovedì sera contro il Manchester United. (Gazzetta dello Sport)

SEGUONO AGGIORNAMENTI…