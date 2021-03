AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti. Queste tutte le ultimissime di lunedì 29 marzo 2021:

Ore 17:45 – La squadra è tornata ad allenarsi questo pomeriggio a Trigoria. Smalling anche oggi ha effettuato lavoro individuale così come Veretout, Zaniolo e Mkhitaryan.

Ore 17:30 – Da Trigoria filtra più ottimismo sulle condizioni di Kumbulla: si tratterebbe solo di una distorsione al ginocchio con lieve interessamento del menisco. Si tenterà di recuperarlo nel giro di un mese.

Ore 16:25 – Stagione finita per Kumbulla. Gli esami hanno evidenziato una lesione al menisco. Lo rivela Jacopo Aliprandi del Corriere dello Sport su Twitter.

Ore 15:35 – Non c’è pace per Ante Coric: il centrocampista della Roma in prestito all’ Olimpia Lubiana ha rimediato una lesione al ginocchio destro. Il club biancoverde ancora deve comunicare l’entità dell’infortunio del centrocampista, ma la sua stagione è finita.

Ore 13:10 – C’è un nome nuovo per il centrocampo della Roma: nelle ultime ore si registra un interessamento della Roma per Joan Jordàn, centrocampista del Siviglia che piace molto a Tiago Pinto. Sul classe ’94 ha messo gli occhi anche la Juventus. (Tuttomercatoweb.com)

Ore 11:20 – Henrikh Mkhitaryan è arrivato questa mattina a Villa Stuart per effettuare i controlli al polpaccio. Atteso anche Kumbulla per gli esami al ginocchio.

Ore 10:40 – Il Sassuolo è preoccupato in vista della ripresa del campionato. Sabato alle 15 c’è la Roma, e contro i giallorossi rischiano di esserci due assenze pesanti: quella di Caputo e quella di Berardi. Per il primo lombalgia, per il secondo un risentimento muscolare. Entrambi andranno monitorati in settimana. (Gazzetta dello Sport)

Ore 9:50 – Nella Roma di Tiago Pinto sarebbe già a rischio cessione El Shaarawy: arrivato a gennaio da svincolato, permetterebbe al club giallorosso una ricca plusvalenza. (Il Messaggero)

Ore 9:30 – Senza la Champions, la Roma potrebbe puntare su un attaccante giovane al posto di Dzeko: in Italia piace Scamacca, all’estero si segue Isak della Real Sociedad. (Gazzetta dello Sport)

Ore 9:10 – L’avventura di Javier Pastore con la maglia della Roma sembra ormai essere giunta ai titoli di coda. L’argentino non ha mai convinto la piazza e Trigoria e l’ingaggio elevato costituisce un problema non di poco conto per la dirigenza. Sull’ex Psg ci sono due offerte di squadre di Mls: Dallas e Atlanta. (Il Messaggero)

Ore 9:00 – Emergenza difesa per la Roma in vista del Sassuolo: mancheranno di sicuro Ibanez (squalificato) e Kumbulla (infortunato). In forte dubbio anche Smalling e Cristante, non al meglio della condizione fisica. Si preparano Fazio e Spinazzola. (Il Tempo)

