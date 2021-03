AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti. Queste tutte le ultimissime di lunedì 8 marzo 2021:

Ore 10:45 – Pellegrini nuovo re degli assist da fermo: quello di ieri su corner si è rivelato il sesto assist di questo campionato. Da quando è tornato alla Roma, nell’estate del 2017, nessuno in Italia ha servito più assist di lui da calcio piazzato, ben 9. Solo Pjanic ha fatto di meglio: 10 in totale. (Gazzetta dello Sport)

Ore 10:30 – Dopo averlotenuto a riposo a lungo ieri contro il Genoa, contro lo Shakthar Fonseca rilancerà Mkhitaryan. L’armeno potrebbe essere anche una carta a sorpresa per l’allenatore portoghese, che potrebbe impiegarlo da falso centravanti. (Gazzetta dello Sport)

Ore 9:00 – Edin Dzeko non dovrebbe farcela a recuperare per Roma-Shakhtar Donetsk di giovedì prossimo, ma Fonseca spera di riavere a disposizione Ibanez e Calafiori, che oggi dovrebbero riallenarsi in gruppo. (Il Tempo)

SEGUONO AGGIORNAMENTI…