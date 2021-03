Sky Sport: “Ecco quando Dzeko tornerà a disposizione di Fonseca”

AS ROMA NEWS – Edin Dzeko non ce la farà a recuperare per Roma-Shakhtar Donetsk di giovedì prossimo, gara di andata degli ottavi di finale di Europa League.

Ma il bosniaco sarà molto presto di nuovo a disposizione di Paulo Fonseca. Lo rivela Sky Sport in questi minuti, che fissa una data per la convocazione del bosniaco.

Dzeko, racconta l’emittente satellitare, sarà di nuovo disponibile per Parma-Roma di domenica prossima, 14 marzo alle ore 15. L’attaccante sarà convocato, deciderà poi Fonseca se farlo giocare o meno dal primo minuto.

Fonte: Sky Sport