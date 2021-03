ULTIME DA TRIGORIA: Calafiori torna in gruppo, ancora individuale per Dzeko e Ibanez

AS ROMA NEWS – Fonseca recupera pezzi, seppur più lentamente del previsto. Stavolta a tornare a disposizione del mister è Riccardo Calafiori, rimasto fuori dai giochi per diverse settimane a causa di un problema muscolare.

Il terzino dunque è rientrato in gruppo questa mattina nell’allenamento svolto a Trigoria all’indomani della vittoria in campionato contro il Genoa e in vista della prossima sfida di Europa League in programma giovedì sera contro lo Shakhtar Donetsk.

Non è ancora tornato ad allenarsi con i compagni invece Roger Ibanez, il cui rientro per il match di coppa resta incerto. Individuale anche per Dzeko, di sicuro out per la sfida contro gli ucraini, Zaniolo e Veretout.

Giallorossi.net – F. Turacciolo