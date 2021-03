“ON AIR!” – CORSI: “Mancini deve essere il capitano della Roma”, ROSSI: “Shakhtar favorito, ma spero di incontrare il Milan nei quarti”, BERSANI: “I giocatori cominciano a essere stanchi”, FOCOLARI: “Pellegrini calcia gli angoli come Mihajlovic”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Iacopo Savelli (Roma Radio): “Per me quello di ieri è un risultato importante e meritatissimo. Non è obbligatorio stravincere. La Roma ha giocato 5 partite in 14 giorni contro le 3 del Genoa, di questo dato non parla nessuno. Giocare in Europa League è un massacro dal punto di vista fisico e mentale. La Roma sta affrontando questo periodo cruciale gestendo le risorse e le energie. Contro il Genoa si poteva fare in più, ma in meno nulla, perché la Roma ieri non ha concesso nemmeno un tiro in porta…”

David Rossi (Roma Radio): “Ho avuto il Covid, ecco perchè sono stato assente. E’ stata dura, ma ora sto meglio. La Roma? Ieri e a Firenze non ha fatto prestazioni eccezionali, ma la cosa più importante erano i tre punti. Forse mi sono rincoglionito col Covid, ma ieri mancavano Veretout, Zaniolo, Dzeko, Mkhitaryan, Villar, Spinazzola…eppure la Roma mi sembra che è ancora aggrappata al sogno del quarto posto, mantenendo un vantaggio importante sul settimo posto, che è sempre stato l’obiettivo stagionale. Io punto alla semifinale di Europa League, per me la squadra ha più chance di fare risultati in Coppa che in Campionato. In Italia dopo un po’ ti sgamano e trovano contromisure, mentre in Europa secondo me fanno più fatica a trovare contromosse. Se la Roma si combatte col mega catenaccione, in Europa è più difficile trovare squadre che lo fanno. Contro lo Shakhtar però siamo sfavoriti, ti mancheranno i tre giocatori più forti. E’ 60-40 per loro. Spero di passare e incontrare il Milan nei quarti, così vuol dire che è stato eliminato lo United. Giocare col Milan in Europa senza che gli danno un rigore a partita lo farei molto volentieri…”

Jacopo Palizzi (Tele Radio Stereo): “Mi prendo questo trend positivo, e cioè di prendere meno gol. La Roma, ha detto lo stesso Fonseca, quest’anno è migliorata in tutto tranne che nei gol subiti, e per questo l’allenatore sta curando proprio questo aspetto…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “La Roma batte il Genoa con un po’ di ansia. Abbiamo meritato, ma a me non sta bene lo stesso. Sentire sempre che la squadra deve lottare per il quarto posto e l’allenatore dire che ora dobbiamo batte le grandi, mi fa pensare alla Roma dei miei tempi, quando prendevamo sveglie sempre con Inter, Juve e Milan. Siamo tornati a 50 anni fa. Ora siamo tutti felici per aver battuti il Genoa, beh io no. Mancini a questo punto deve essere il capitano della Roma, sia per quello che fa in campo che per quello che dice a fine partita: “Abbiamo giocato male“. Lui dice che quarti così non ci si arriva. A me è piaciuto solo lui, Pellegrini e Smalling. Degli altri non mi piaciuto nessuno. Così non si va avanti. El Shaarawy? Ho letto che è stato deludente, ma è appena arrivato, non lo possiamo ammazzare così. Lui è uno dei pochi italiani forti che abbiamo…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Roma-Genoa di ieri non è la partita da vivisezionare, ce ne erano altre. Della partita di ieri devi guardare com’è finita, e hai vinto, se la vittoria è stata casuale, e poi la qualità de gioco espresso, e qui si poteva fare di più. Ma quella di ieri è stata la classica partitonza, che ti porti a casa tranquillo. E’ stata la partita che si chiedeva alla Roma, che poteva fare meglio, ma ora cominciano a essere stanchi… Lo Shakhtar? Molto dipenderà da come sta, quello sarà fondamentale. La Roma dovrà metterci più intensità…Se c’è un esperto dell’avversario è Fonseca, se serve qualcuno ideale per preparare questa partita è proprio lui…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “La Roma è una squadra molto stanca, gioca ogni tre giorni, ora deve ruotarli e deve sperare di recuperare giocatori il prima possibile, a partire da Dzeko. Quella di Borja Mayoral è la sesta partita consecutiva senza fare gol. Quando incontra squadre che si difendono così basse, lui va in difficoltà. Manca la fisicità di Dzeko dentro l’area. Un conto è giocare contro Crotone e Parma, e quando sai di non essere titolare e un conto è farlo avendo addosso la pressione di dover fare gol in tutte le partite. Penso che Mayoral questo lo stia accusando, e spero torni presto Dzeko per ridare vita a questa alternanza…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Inutile stare troppo a vivisezionare i 90 minuti col Genoa, prendiamoci questi tre punti che sono di fondamentale importanza. Sono quelle partite che devi vincere senza brillare, e la Roma lo ha fatto. Ora comincia ad affiorare la stanchezza, ed era preventivabile. Ora bisogna concentrarsi sulla sfida di giovedì, che sarà molto diversa di quelle affrontate quest’anno in Europa League. Mi pare evidente che la Roma di ieri non basterebbe per eliminare lo Shakhtar…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “Alla Roma è bastata il gol di Mancini, un giovane che la Roma ha preso a 25 milioni dall’Atalanta e ora è uno dei migliori difensori italiani. Partita di ieri sotto ritmo, ma la squadra ha fatto il suo. Fonseca ha giustamente detto che se la squadra vuole andare in Champions, devi cambiare marcia, perchè contro le grandi non basta. Però tra Fiorentina e Genoa la Roma ha preso sei punti preziosi… La Roma s’è fatta male da sola con Dzeko, ma anche Dzeko ha le sue colpe, anche lui si è fatto un po’ male da solo…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Il Genoa è una squadra che ti spinge a fare brutte prestazioni. Ma la Roma ora ha bisogno del miglior Dzeko, serve un attaccante tenuto conto che Mayoral è in calo e che Pedro ed El Shaarawy non sono nelle migliori condizioni. Se in più ci metti che Mkhitaryan deve rifiatare, e allora devi affidarti anche ai gol di difensori e centrocampisti, ma non è mica l’unica squadra del campionato a farlo… Ora che ha l’impegno di coppa ha bisogno di recuperare giocatori, ma la Roma ha fatto già 50 punti, che sono tanti…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Bene la Roma. Male la partita, ma bene tutto il resto. La Roma è la squadra che sfrutta di più le palle inattive, rigori esclusi, perchè ha dei giocatori capaci. Pellegrini, un giocatore trascurato, batte i calci d’angolo come nessuno in Italia: mi ricorda Mihajlovic. Mette la palla dove deve stare, e cioè lontana dal portiere. Lui fra l’altro secondo me è stato il migliore in campo. E poi questo Mancini, è un giocatore veramente forte, straordinario. Bene quindi la Roma. Mi viene da pensare che s’è fatta male da sola con la storia di Dzeko, perchè chi lo sostituisce non è in grado di farlo a certi livelli…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Non era scontato battere il Genoa. Tante squadre dimostrano di lasciare punti con le piccole. La Roma è lì, non è facile giocare ogni tre giorni, e non è semplice avere continuità di risultati. Ieri la squadra non ha giocato bene, ma c’è una bella notizia: il ritorno di Smalling. Mi ha molto colpito dopo un’assenza così lunga. La Roma senza difesa e senza Dzeko è ancora lì, ed è un’indicazione importante. Ora Mkhitaryan ha un calo evidente, e dimostra che giocare ogni tre giorni è un massacro assoluto…”

Redazione Giallorossi.net