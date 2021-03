ROMA-GENOA 1-0, i voti dei quotidiani: Mancini-Smalling, non si passa. Pellegrini si sdoppia. Male El Shaarawy e Mayoral

NOTIZIE ROMA CALCIO – Se Borja Mayoral ha le polveri ancora una volta bagnate (per lui pioggia di insufficienze e palma di peggiore in campo), ci pensa Gianluca Mancini a segnare e a regalare i tre punti alla Roma. Per i quotidiani è il difensore ex Atalanta il migliore dei suoi. Molto positivo anche il suo collega di reparto Smalling, tornato titolare e ai suoi vecchi standard.

Sette pieno per Lorenzo Pellegrini, che anche ieri ha giocato una bella partita, sdoppiandosi sia a centrocampo che sulla trequarti. Qualche insufficienza la rimediano Karsdorp (5.5 per Tuttosport) e Pedro (5.5 per La Repubblica). Non si salva invece El Shaarawy, bocciato da tutti i quotidiani.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (M. CECCHINI)

Pau Lopez 6; Mancini 7, Smalling 7, Cristante 6.5; Karsdorp 6, Diawara 6.5, Pellegrini 7, Peres 6.5; Pedro 6, El Shaarawy 5.5; Mayoral 5. Subentrati: Villar 6, Mkhitaryan 6, Perez 5.5, Spinazzola s.v., Fazio s.v. Allenatore: Paulo Fonseca. 6.5

