Dzeko resta fuori anche contro lo Shakhtar. Ma l’emergenza difesa è finita: riecco Ibanez e Calafiori

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Borja Mayoral fatica, ma contro lo Shakhtar dovrebbe essere confermato ancora al centro dell’attacco: Edin Dzeko infatti non ce la farà a recuperare per la partita di giovedì prossimo. Ma se Fonseca non può sorridere per il reparto avanzato, può almeno tirare un sospiro di sollievo per quello arretrato.

L’emergenza difesa infatti sembra essere finita, scrive oggi Il Tempo (E. Zotti): nel match di Europa League in programma giovedì all’Olimpico contro lo Shakhtar Donetsk, davanti a Pau Lopez tornerà Kumbulla dal 1′ insieme a Mancini e Smalling. Una buona notizia per Fonseca che, dopo aver recuperato Santon, spera di ritrovare anche Ibanez e Calafiori: entrambi sembrano essersi lasciati alle spalle i rispettivi infortuni e oggi proveranno a rientrare in gruppo.

A beneficiare dell’abbondanza dei difensori sarà anche Cristante, il principale candidato per prendersi un posto a centrocampo vicino a Villar. A sinistra pronto Spinazzola, dopo aver usufruito di un turno di riposo quasi totale, mentre Pellegrini potrebbe tornare a far coppia con Mkhitaryan alle spalle di Mayoral. Difficile ipotizzare una convocazione per Dzeko: nei prossimi giorni il bosniaco ricomincerà a lavorare con la squadra.

Fonte: Il Tempo