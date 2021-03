ROMA-GENOA 1-0, La Repubblica: “La squadra non segna più”, Gazzetta: “Nostalgia di Dzeko”, Il Tempo: “Massimo risultato, minimo sforzo”

AS ROMA NEWS – La Roma non molla. I giallorossi non sfoderano una prestazione scintillante, ma riescono lo stesso ad avere la meglio sul Genoa e a restare in corsa per la Champions. Decide un gol di Mancini nel primo tempo, che riporta i suoi al quarto posto in attesa di Inter-Atalanta di questa sera.

“Nostalgia di Dzeko“, scrive oggi la Gazzetta dello Sport (M. Cecchini). La Roma infatti fatica a fare gol per colpa di un attacco spuntato e di un Mayoral “laborioso” ma poco incisivo. “Non è un caso se nelle ultime 4 partite di campionato, la squadra di Fonseca abbia segnato solo 4 gol e mai con un attaccante“, racconta il quotidiano. “Contro il Genoa la squadra ha avuto sempre il pallino del gioco in mano, ma si è resa poco pericolosa, con appena due veri tiri nello specchio della porta e un palo di Villar.”

“Partita bruttina“, il commento di Leggo (F. Balzani), che la Roma fa sua senza acuti particolari, se si fa eccezione per il colpo di testa del difensore su angolo calciato da Pellegrini. “Poche le emozioni anche a causa della scarsa vena dei due attacchi. Da una parte l’ex Destro è stato pietrificato da Smalling, dall’altra Mayoral continua a far rimpiangere Dzeko che però non sarà a disposizione (salvo miracoli) nemmeno giovedì con lo Shakthar”.

“Massimo risultato, minimo sforzo“, è invece il commento de Il Tempo (T. Carmellini). ’L1-0 finale va un po’ stretto a Fonseca, che però ha giocato a risparmio tra infermeria e turn-over. La Roma ha faticato a chiudere una gara dominata e a mettere il risultato al sicuro, che è invece è rimasto aperto fino ai tre fischi di Fabbri.

“La Roma non segna più“, scrive La Repubblica (M. Pinci), e l’unico antidoto ieri è stato Mancini, difensore col vizio del gol. “Fonseca paga certamente l’assenza di Dzeko e quella di Veretout, principale realizzatore del club“, il commento del quotidiano.

