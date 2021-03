Dall’Inghilterra: il colosso Kalajdzic nuovo obiettivo della Roma per l’attacco

AS ROMA CALCIOMERCATO – Tiago Pinto avrebbe individuato un nuovo obiettivo per l’attacco della Roma. Secondo quanto riferisce il tabloid inglese “Daily Mail“, i giallorossi avrebbero messo gli occhi su Sasa Kalajdzic, centravanti austriaco dello Stoccarda.

In stagione l’attaccante ha realizzato 11 reti in 22 presenze e con le sue buone prestazioni ha attirato l’attenzione di diversi club, tra cui Lipsia e West Ham. Il ventitreenne austriaco, alto due metri, sta disputando un ottima stagione con lo Stoccarda: 12 gol e 4 assist in 23 partite per lui.

I tedeschi lo hanno acquistato nell’estate 2019 dagli austriaci dell’Admira Wacker pagandolo 2,5 milioni di euro e sarebbe disposto a cederlo per una cifra attorno ai 15 milioni.

Fonte: Daily Mail