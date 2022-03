AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti.

Queste tutte le ultimissime di martedì 22 marzo 2022:

Ore 14:05 – FRATTESI: “LA ROMA UN TARLO, CI SONO RIMASTO MALE” – “Tornare alla Roma? È stato veramente un tarlo, volevo tornare a tutti i costi“. Sono le parole dell’ex giallorosso Frattesi a Dazn. “Ci sono rimasto un po’ male, ma nel calcio ci sono talmente tante variabili che non puoi sapere perché non l’hanno fatto…Mi era un po’ scesa, ma come tutti i romani Roma è Roma“.

Ore 10:00 – GRILLITSCH RIFIUTA L’OFFERTA DELL’HOFFENHIEM – Florian Grillitsch, centrocampista austriaco di 26 anni, ha rifiutato il nuovo contratto proposto dall’Hoffenheim e si libererà a zero in estate. Il giocatore è stato offerta a Roma e Inter dagli intermediari. Lo riferisce Nicolò Schira della Gazzetta dello Sport.

Ore 9:30 – ZANIOLO, QUAL E’ IL PREZZO GIUSTO? – Sui giornali si scatena la caccia al prezzo giusto per l’eventuale cessione di Zaniolo: si parte dai 40-45 milioni de Il Messaggero, ai 50 de La Repubblica, mentre per il Corriere della Sera la Roma non cederà il 22 per meno di 60 milioni.

Ore 9:00 – LA JUVE PENSA A RASPADORI PER IL DOPO DYBALA – La Juventus è entrata nell’ordine delle idee di spendere 40-50 milioni per sostituire Dybala, soldi che potrebbero non bastare a convincere la Roma a cedere Zaniolo. Per questo motivo i bianconeri sarebbero sulle tracce di Giacomo Raspadori del Sassuolo. (Tuttosport)

Ore 8:20 – AMICHEVOLE COL BARCELLONA IN ESTATE – La Roma giocherà il sei o il sette agosto a Barcellona per il trofeo Gamper. Manca ancora l’ufficialità della data, ma appare certa la presenza dei giallorossi in Catalogna, al Camp Nou, per un appuntamento importante e prestigioso arrivato alla sua cinquantasettesima edizione. (Gazzetta dello Sport)

(In aggiornamento…)

Seguici su TWITTER e FACEBOOK per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma!