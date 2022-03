“ON AIR!” – CORSI: “Se la Roma è questa, possiamo prenderci la Conference”, PIACENTINI: “La gioia del derby non cambia il valore dei giocatori”, CATALANI: “Zaniolo? Non saprei proprio cosa fare”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Roma Radio): “Ho sentito sponda laziale dire: “Non attacchiamoci al rigore, è stato talmente un massacro che la partita non è mai esistita”. Io penso che questo derby può essere un duro colpo alla loro credibilità…siccome la Lazio è una diretta concorrente per i posti a cui ambiamo in classifica, ci sta un ragionamento sopra. Non so se questo 3 a 0 può bloccargli la crescita, perché era una squadra in crescita… Gli olè? Non vanno fatti perchè spingi l’avversario a farti una brutta entrata, a farti male, e questo non si deve fare…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “La Roma e noi avevamo bisogno di questa vittoria. Addirittura il gruppo Friedkin fa sapere di essere felice della vittoria della magica, che ha difesa la città. Se poi ci mettessero pure qualche soldo sopra…Ora mi raccomando, quando arriva luglio fatevi vedere e mettete i soldi…Ora ci prendiamo questa pausa e due settimane di tre a zero che fanno bene a tutti quanti, e poi vedremo… Ma se la Roma dovesse giocare così col Bodo/Glimt e le altre partite che mancano, una coppa forse riusciamo a prendercela…Il Leicester sarà pure bravo, ma se giochi così…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Non vorrei che sulla scia della gioia del derby ora si ragioni a cuor leggero sul valore dei calciatori. Cristante rimane un giocatore che deve essere il tuo primo cambio se vuoi fare il salto di qualità. E lo stesso vale per Ibanez e Mancini. Pellegrini fino a due giorni fa dicevano che non poteva giocare nella Roma, e ora che ha fatto questo derby non è che è diventato il più grande giocatore che c’è in Italia. Zaniolo? Se ci credi, per me stai già in ritardo a rinnovare il suo contratto. Se invece non ci credi, devi venderlo subito… Però se vuoi venderlo, e io faticherei a mandarla giù come scelta, non è che la Juve si può presentare con McKennie, Rugani e Kean…no, non va bene. Se lo vuoi porti 45-50 milioni…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “La domanda è: questa Roma sarà quella che vedremo fino alla fine del campionato? La Roma ha giocato una gran partita, e hai vinto un derby tre a zero. In questo undici sembra non esserci posto per Zaniolo. Fino a che punto la Roma crede in Zaniolo? Lui ha avuto due infortuni gravissimi, e tu credi che si riprenderà o che resterà un giocatore a mezzo servizio? Sono tutte domande alle quali non abbiamo risposta. La Juve manda a casa Dybala perchè un giocatore che gioca tre partite l’anno per quanto bravo sia non ti può chiedere 10 milioni di contratto. E anche Zaniolo ha questa problematica, legata però a due crociati rotti… Non è facile, perchè certe scelte sono dei terni al lotto. Io se fossi il ds della Roma saprei chi comprare, ma non saprei se cedere o no Zaniolo….”

Jacopo Aliprandi (Rete Sport): “La rosicata di Zaniolo è giusta, ma è costruttiva. In una squadra che vuole diventare grande, se una volta sta in panchina Zaniolo, Pellegrini o Smalling, ci può stare. E’ questo il discorso. Una squadra importante ha anche panchinari importanti. E che in panchina ci dobbiamo sempre tenere i Villar, i Diawara o i Reynolds. Ci deve essere un cambio di mentalità anche da parte nostra…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Quella del derby è una grande vittoria per la Roma e non credo estemporanea perché arriva dopo quella contro l’Atalanta. La squadra deve trovare ancora una identità, ma ha trovato in Abraham il calciatore attorno al quale costruire il suo futuro. Lui e altri due o tre. L’inglese ha segnato tanto, ma ancora può crescere. Il derby ha consegnato alla Roma tante certezze…”

Nando Orsi (Radio Radio): “La Roma deve cercare di inquadrarsi, perché ha fatto vedere troppi alti e bassi. Il derby è una partita a parte, puoi vincerne anche due ma arrivare undicesimo. Domenica la partita ha dimostrato che la Roma ha un grande organico e poteva fare di più, si vede se paragoni i possibili cambi tra Roma e Lazio. Mourinho queste partite le sbaglia difficilmente, le prepara bene, ma ha giocato contro una squadra inesistente a livello mentale…”

Redazione Giallorossi.net

Seguici su TWITTER e FACEBOOK per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma!