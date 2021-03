AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti. Queste tutte le ultimissime di martedì 23 marzo 2021:

Ore 12:10 – Il Giudice sportivo ha sanzionato Ibanez e Villar con un turno di squalifica: entrambi salteranno Sassuolo-Roma. Mancini entra in diffida.

Ore 10:50 – Luca Gotti, attuale allenatore dell’Udinese, parla a Tiki Taka di Sarri e della squadra ideale per il suo ritorno in panchina: “A istinto mi verrebbe da dire che Roma è una piazza che si sposa molto con le caratteristiche di Maurizio. E anche un certo tipo di giocatori che ha la Roma in rosa sarebbero particolarmente funzionali alle sue idee”.

Ore 10:30 – La partenza di Dzeko a fine anno può lasciare spazio a Icardi, proposto da un intermediario di fiducia. Si può fare in prestito con diritto di riscatto. L’operazione non è semplice, perché il giocatore ha un ingaggio molto alto, ma la Roma sta valutando. In Serie A monitorati Belotti e Vlahovic. (Corriere dello Sport)

Ore 10:00 – Entro la fine di aprile, tra il 22 e il 26, in Campidoglio si voterà la revoca alla pubblica utilità dello stadio di Tor di Valle. A quel punto il discorso portato avanti per quasi nuove anni sarà ufficialmente chiuso. (Corriere dello Sport)

Ore 9:30 – Sembra segnato il futuro di Fonseca sulla panchina della Roma. I Friedkin vogliono cambiare, contatti con Allegri ma anche Sarri è tra i favoriti. Nagelsmann e Juric gli altri nomi in ballo. (Leggo / Gasport / Il Messaggero)

Ore 9:00 – La Roma fa gli auguri su Twitter a Gonzalo Villar, che oggi compie 23 anni.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI…