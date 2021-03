Fiorentina, Prandelli si dimette: “La mia carriera può finire qui, non mi riconosco più nel mondo del calcio”

ALTRE NOTIZIE – Colpo di scena in casa Fiorentina: Cesare Prandelli si è dimesso da allenatore della viola dopo il ko subito contro il Milan. Lo comunica Sky Sport, e anche Gazzetta.it conferma la notizia.

La Fiorentina ha altri due allenatori ancora sotto contratto fino a giugno, Iachini e Montella. Ma la scelta dovrebbe ricadere sul primo, che avrà il compito di portare la Fiorentina alla salvezza.

Le motivazioni del gesto del tecnico sono state spiegate dallo stesso Prandelli in un comunicato: “Sono consapevole che la mia carriera di allenatore possa finire qui, ma non ho rimpianti e non voglio averne. Probabilmente questo mondo di cui ho fatto parte per tutta la mia vita, non fa più per me e non mi ci riconosco più. Sicuramente sarò cambiato io e il mondo va più veloce di quanto pensassi. Per questo credo che adesso sia arrivato il momento di non farmi più trascinare da questa velocità e di fermarmi per ritrovare chi veramente sono“.

Fonti: Sky Sport / Gazzetta.it