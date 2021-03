AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti. Queste tutte le ultimissime di mercoledì 17 marzo 2021:

Ore 13:00 – La Roma ha diramato l’elenco dei convocati per la partita di domani contro lo Shakhtar: out Smalling. VAI ALLA LISTA COMPLETA DEI CONVOCATI

Ore 10:45 – Ultime da Trigoria: Chris Smalling out anche oggi nell’allenamento di rifinitura: il giocatore prosegue il lavoro individuale, il suo recupero per Roma-Napoli resta in dubbio.

Ore 10:20 – La Roma partirà alla volta dell’Ucraina oggi alle ore 14. Alle 18 ci sarà la conferenza stampa di Fonseca, accompagnato da Diawara. Il ritorno per l’Italia è stato fissato per venerdì mattina, così da evitare di rientrare a Roma a notte inoltrata.

Ore 10:00 – Sul fronte diritti tv la Lega resta spaccata: dieci società, trascinate da Juventus e Lazio, confermano il proprio gradimento a Dazn, nove, tra cui la Roma, si astengono come in precedenza, mentre il Cagliari si è scollegato dalla videoconferenza al momento del voto. (Corriere della Sera)

Ore 9:40 – A distanza di un anno la Roma torna a giocare con il pubblico: allo stadio di Kiev domani saranno presenti circa 12 mila spettatori, un settore sarà giallorosso e occupato dal “Fronte ucraino“. (Il Messaggero)

Ore 9:00 – La Roma si sdoppia: contro lo Shakhtar in campo una formazione molto diversa da quella che giocherà contro il Napoli. In coppa spazio agli spagnoli, in campionato Dzeko ed El Shaarawy guideranno l’attacco. (Corriere della Sera)

