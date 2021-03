FONSECA: “Vogliamo vincere, non siamo qui per difenderci. Sarà importante fare gol”

AS ROMA NEWS – Paulo Fonseca interviene in conferenza stampa da Kiev, dove domani sera si giocherà il ritorno di Shakhtar Donetsk-Roma. Queste le parole dell’allenatore giallorosso sullo stato di salute della sua squadra e sull’impegno di domani:

Ultimamente arrivano pochi gol dagli attaccanti…

“Quello che è importante è fare gol, gli attaccanti stanno lavorando bene e il gol verrà. Non sono preoccupato”.

Prima di andare via dallo Shakhtar le hanno regalato un quadro, ha voglia di conoscere la persona che ha fatto questo quadro?

“Il quadro è a casa mia qui a Kiev.”

Nella conferenza precedente Castro ha detto che siete amici . Per lei è una partita qualsiasi?

“Domani saremo avversari. Siamo amici ma domani durante 90 minuti non conterà l’amicizia”.

Come imposterete la partita domani?

“Vogliamo vincere. Non possiamo dire di essere più attenti alla difesa o all’attacco. Sarà importante difendere bene ma anche fare gol. Se facciamo gol sarà più dura per lo Shakhtar. Non veniamo qui solo per difenderci”.

Si può dire che per lei è come tornare a casa giocando a Kiev?

“A Roma abbiamo fatto un buon risultato ma conosciamo la loro qualità. Conosco la mentalità dei miei giocatori e vogliono ripartire. Dovremo essere concentrati, servirà una grande partita. Mia moglie e mio figlio sono ucraini, ho un legame forte con questa nazione. Sarà come tornare a casa”.

Sua moglie è molto tifosa dello Shakhtar. Era perplessa dopo la gara d’andata e cosa le ha detto?

“Katia è una tifosa dello Shakhtar, ma quando io sono arrivato a casa lei era molto contenta, abbiamo parlato e voleva che vincessimo. Quando possiamo guardiamo insieme le partite dello Shakhtar, ora sia io che lei vogliamo che la Roma vinca”.

Si è parlato di un interesse della Roma per Yaremchuk.

“Non è vero, io conosco il giocatore che è bravissimo, ma non c’è stato un interessamento. Io penso che se guardiamo le notizie ucraine ho visto accostati alla Roma praticamente tutti i calciatori dello Shakhtar e non è vero”.

La Roma è interessata a Taison?

“Lo Shakhtar ha molti giocatori che potrebbero giocare in Italia. Abbiamo avuto un interesse per Taison in passato, ma recentemente non abbiamo avuto contatti”.

Vi siete allenati sui rigori?

“Sì ci siamo allenati come sempre sui calci di rigore”.

Lo Shakhtar si è indebolito?

“Per me è difficile fare un’analisi sullo Shakhtar. Tutte le squadre possono attraversare dei momenti difficili, anche se nell’ultima partita hanno reagito bene facendo 4 reti. Per noi conta la partita di domani e sarà un test molto difficile”.

Una sola domanda per Amadou Diawara, anche lui presente alla conferenza:

Perché le squadre italiane soffrono tanto l’impegno in Europa League?

“Posso parlare solo per la Roma. Stiamo facendo un buon percorso, stiamo lavorando bene e dobbiamo continuare così per arrivare fino in fondo”.