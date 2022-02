AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti.

Queste tutte le ultimissime di mercoledì 2 febbraio 2022:

Ore 12:10 – ROMA-GENOA, ARBITRA ABISSO – Sarà il signor Abisso della sezione di Palermo l’arbitro di Roma-Genoa, gara di campionato in programma sabato 5 febbraio alle 15. Al VAR invece ci sarà Nasca.

Ore 11:15 – VILLAR, CAUSA MILIONARIA DAL SUO EX AGENTE – Brutta notizia per Gonzalo Villar: l’agenzia di procuratori che lo avrebbe dovuto gestire fino al gennaio scorso, dopo che sei mesi fa Gonzalo e il fratello Xavier avevano stracciato senza preavviso l’accordo stipulato anni prima, ha deciso di portare entrambi in tribunale chiedendo un risarcimento da due milioni di euro. (Il Romanista)

Ore 10:30 – PELLEGRINI COL GENOA CI SARA’ – Lorenzo Pellegrini ieri non si è allenato con il gruppo e ha continuato a lavorare individualmente, ma è in ripresa e si aggregherà ai compagni già oggi o domani: contro il Genoa, sabato alle ore 15, ci sarà. (Corriere dello Sport)

Ore 9:30 – JUVE, MCKENNIE PER AVERE ZANIOLO – Secondo Tuttosport, la Juventus sta preparano l’assalto per Zaniolo in vista dell’estate: tra le contropartite che Arrivabene ha in mente di inserire spicca il nome di McKennie, giocatore che potrebbe irretire i Friedkin proprio perchè texano come loro. (Tuttosport)

Ore 8:40 – ROMA, ECCO LA LISTA UEFA – La Roma presenterà oggi la sua lista di giocatori per la fase finale della Conference League: in elenco i nuovi acquisti Sergio Oliveira e Maitland-Niles, più il giovane Felix. Out Mayoral, Villar e Reynolds. In lista c’è anche Spinazzola. (Il Tempo)

(In aggiornamento…)

Seguici su TWITTER e FACEBOOK per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma!