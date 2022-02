Ma quale caso Zaniolo: Mou e Nicolò se la ridono a Trigoria. E ora testa al campo

AS ROMA NEWS – Zaniolo e Mourinho oggi in campo si sono scambiati sorrisi. Già, perchè le polemiche inutili e pretestuose restano fuori da Trigoria, dove i media non vedono l’ora di scatenare processi alle intenzioni e una larga parte della tifoseria è pronta a corrergli sbraitante dietro.

La candida ammissione di Tiago Pinto di ieri più che di clamoroso ha del banale: chi nella vita può garantire che una certa cosa non avverrà? Eppure le parole del dirigente portoghese hanno scatenato un putiferio.

Sui giornali oggi Nicolò è già stato già vestito di bianconero, mentre i Friedkin vengono fatti passare per miseri straccioni, nonostante ogni mese che Dio mette in terra immettano milioni su milioni nelle casse del club per rendere questa società, lasciata in braghe di tela da gestioni sportive dissennate, sempre più solida e sana.

La Roma deve restare concentrata e pensare solo a questa seconda parte di stagione che vede i giallorossi ancora in corsa per tutti gli obiettivi. Zaniolo è un grande talento che deve essere riconoscente a questo club per come e quanto gli è stato vicino nel momento del bisogno. Da lui, come da tutti i giocatori più forti e rappresentativi di questa squadra, ci si attende qualcosa in più per permettere alla Roma di centrare i suoi obiettivi.

Poi, a fine stagione, sarà il momento di tracciare una linea, fare i bilanci, e tornare a parlare di mercato. E solo a settembre sarà possibile dire se le promesse fatte dai Friedkin e ribadite ieri da Pinto saranno state mantenute o disattese. Ora la testa deve essere rivolta solo e soltanto al campo.

Giallorossi.net – A. Fiorini

