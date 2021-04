AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti. Queste tutte le ultimissime di mercoledì 21 aprile aprile 2021:

Ore 10:20 – Tanti auguri Roma. Oggi, 21 aprile 2021, è il 2774° anniversario della Fondazione della città eterna. Per celebrare la ricorrenza, alcuni tifosi giallorossi hanno affisso degli striscioni in alcune zone della Capitale.

Ore 10:00 – La Roma “chiede ufficialmente alle tre società italiane – Juventus, Inter e Milan – di uscire dalla SuperLega e di chiedere scusa ai tifosi italiani“. (La Repubblica)

Ore 9:45 – Il Corriere dello Sport oggi torna a chiedere Dzeko in coppia con Mayoral: i due hanno caratteristiche differenti e potrebbero giocare insieme. (Corriere dello Sport)

Ore 9:30 – Corsa a due per la panchina della Roma: i due candidati forti sono Maurizio Sarri e Ivan Juric. (Gazzetta dello Sport)

Ore 9:00 – Contro l’Atalanta domani Fonseca rimetterà in campo i titolari, ma dovrà rinunciare ancora a Smalling e Spinazzola. In difesa torna Mancini, a sinistra si rivede Calafiori, in attacco Pellegrini, Mkhitaryan e Dzeko. (Il Messaggero)

