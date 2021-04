FONSECA: “Il campionato non è chiuso, dobbiamo vincere. Totalmente contrario alla Superlega, orgoglioso della Roma e di questo calcio”

AS ROMA NEWS – Mister Paulo Fonseca protagonista nella conferenza stampa andata in scena a Trigoria alla vigilia di Roma-Atalanta, posticipo del giovedì del turno infrasettimanale di campionato. Di seguito le domande di giornali, tv e radio e le risposte dell’allenatore giallorosso:

Sky Sport: “Caos Superlega, lei che idea si è fatta?”

“Sono totalmente contrario. Sono un uomo, un allenatore molto orgoglioso di far parte del calcio. E chi fa calcio non sono i soldi, ma i tifosi, calciatori e allenatori. Questo è quello che è stato dimostrato, e ne sono molto orgoglioso. E sono orgoglioso della posizione della Roma”.

Sky Sport: “L’organico della Roma è insufficiente per combattere su due fronti?”

“Fino a marzo siamo stati dentro le prime quattro, poi abbiamo perso giocatori importanti e avevamo l’Europa League, mentre tutte le altre avevano tutta la settimana per allenarsi. Ma vogliamo tornare a essere forti in Serie A e domani vogliamo fare bene”.

Gazzetta dello Sport: “Secondo lei la Roma deve ispirarsi all’Atalanta come modello?”

“No, sono due club completamente diversi. Ammiriamo quello che stanno facendo, ma sono due club completamente diversi e non si possono fare paragoni”.

Corriere dello Sport: “La classifica dice che la Roma non è migliorata rispetto all’anno scorso”.

“Non è il momento di fare bilanci”.

Ansa: “E’ preoccupato che in futuro si possa riprovare una cosa simile alla Superlega?”

“No, abbiamo visto la forza del calcio. Si può sempre migliorare, il calcio ha dimostrato di saper sopravvivere al Covid”.

Il Romanista: “Roma in crisi di identità, anche col Torino ha giocato in contropiede. Che Roma ci dobbiamo aspettare nelle prossime partite?”

“Una Roma motivata. Sappiamo di non aver fatto bene col Torino, ma non abbiamo perso la nostra identità”.

Il Tempo: “Preoccupato per gli infortunati in vista del Manchester?”

“Io penso solo alla partita di adesso. Ma sono ottimista con gli infortunati, tra poco ritorneranno tutti”.

Tele Radio Stereo: “Come valuta il campionato della Roma?”

“E’ chiaro che non stiamo facendo quello che vogliamo, potevamo fare di più”.

Centro Suono Sport: “E’ possibile gestire al meglio i ricavi ed essere competitivi?”

“Sì. Penso che sia importante anche il tempo, per fare questo tipo di programmazione”.

Roma TV: “Roma dimessa, sembra che la squadra abbia già mollato. Come sta preparando questa partita?”

“Con ambizione. Dobbiamo fare una partita ambiziosa contro un avversario molto forte. Il campionato non è chiuso per noi. Dobbiamo vincere”.

Roma Radio: “Come stanno Mkhitaryan e Veretout?”

“Stanno bene. E’ normale che non sono nelle migliori condizioni, ma è importante farli giocare e penso che miglioreranno giorno per giorno”.

