“ON AIR!” – BERSANI: “La Superlega? Una figura di mer*a epocale”, MAGNI: “Dilettantismo e arroganza allo stato puro”, JURIC: “Ringraziamo gli inglesi, noi ci stavamo girando i pollici”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA

David Rossi (Roma Radio): “Quello che è successo è una roba ridicola. Io non avevo in grande simpatia per De Zerbi, uno che alla vigilia di Sassuolo-Inter diceva che non firmava per il quarto posto… Ma le dichiarazioni di ieri sono da tirarsi giù il cappello. Si è precluso la possibilità di allenare Juve, Inter e Milan. Non dico che da ieri è diventato il mio idolo, ma tanto di cappello… Ieri abbiamo capito che ci sono uomini e uomini. Ma i vari Ibrahimovic, Ronaldo, Bonucci, Chiellini, Lautaro, Skriniar ma dove stanno?… La nascita già da morta della Superlega aveva creato problema, ma ora è anche peggio. Perchè ora o i grandi club vanno zampe all’aria, e allora la Uefa si scorda partite come Bayern-PSG, oppure li aiuta a tirarli fuori dalla melma…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Ancora prima di nascere è già finita la Superlega. L’hanno messa come una vittoria del popolo, ma io spero che non vi facciate prendere in giro. Ma comunque la Superlega non esiste più. La Roma dice che non conta il denaro…non so se c’è altro da dire. Se il popolo è così influente, chiedo ai tifosi della Roma di fare striscioni per farsi comprare giocatori. Lasciamo stare la Superlega, cominciamo a chiedere una SuperRoma. Chiediamo al presidente di cercare di fare una grande Roma, perchè ieri ho letto di Azimut…Azmoun…non mi sembra il giocatore che può accendere la nostra fantasia. Il comunicato della Roma è uno dei più intelligente mai letti: appena ha visto che cominciava a scricchiolare tutto, ha detto che loro non sarebbero mai entrati, fine. Questi mica so scemi, come quelli che hanno fatto sta cosa…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “La Superlega? Insomma, abbiamo scherzato… La Roma ha usato le parole giuste, toccando i tasti giusti che sono quelli dei tifosi, del sentimento. Questo gli fa onore e gli va riconosciuto. E’ stato sollevato un dibattito su un problema reale e che continua a esserlo. Il calcio europeo rischia di implodere perchè i conti delle società più importanti sono in enorme sofferenza. Bisognerà rivedere i criteri che regolano il calcio europeo. Se da tutta questa vicenda vogliamo trarre una riflessione, va fatta su come è gestito il calcio…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Noi eravamo curiosi di vedere quello che sarebbe successo, perchè si era mosso il mondo su questa Superlega, che è già naufragata. Non ci sono parole per descrivere la figura di melma a cui si sono esposti questi personaggi. Ora vedremo a quale compromesso si arriverà, e presto lo scopriremo. Ma questa vicenda ci insegna l’arroganza e il dilettantismo con cui queste persone hanno trattato tutto questo come le aziende che gestiscono. E’ stato fatto tutto con un comunicato tipo verbale di condominio a mezzanotte, senza una strategia mediatica, senza spot, senza un testimonial credibile, senza battere a tappeto tv e giornali. Arroganza e dilettantismo allo stato puro. Ma come ci meravigliamo se il calcio è arrivato al punto in è. E’ gestito ai massimi livelli da gente che si muove in questo modo. Tu pensa come possono gestire questi personaggi qua miliardi di euro. Questo è un mondo dove la competenza non esiste più…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Giocatori e allenatore si mettano una mano sulla coscienza a partire già da domani. Quello che abbiamo visto a Torino resta… Ci sono tre partite in mezzo alla semifinale, e la prima già l’hai regalata, ma non puoi permetterti di staccare la spina… Superlega? I 12 potenti hanno usato il modo più volgare per sbatterti in faccia il loro blasone e il loro peso economico per dirti: “O ti sta bene, o esco“. Sei stato talmente forte, che in 48 ore sei dovuto battere in ritirata. Una figura di mer*a epocale…”

Marco Juric (Rete Sport): “La partita del 29 aprile è ancora lontana, e sinceramente regalare tre gol e partite a tutti anche no. Superlega? Ringrazio l’Inghilterra, ed è una cosa lontana dal mio essere. Però se fosse stato per noi stavamo ancora a girarci i pollici, nessuno faceva niente, mentre loro nel giro di 24 ore hanno distrutto tutto…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Si è ribellato il mondo. I tifosi delle squadre interessate, ma anche i giocatori, si sono ribellati. Tra gli allenatori ci sono stati tre categorie: quelle dei silenziosi, quella dei lacchè, e quella degli uomini veri come Guardiola e Klopp che sono andati contro le proprie società… Agnelli e Perez hanno assunto la posizione dei soldati giapponesi che non hanno capito che la guerra è finita. Però Juve, Milan e Inter non c’entrano: la responsabilità è dei loro dirigenti, i giocatori non c’entrano e vanno salvaguardati… La Roma giocherà con la formazione tipo, ma non giocherà col coltello tra i denti. La Roma non ha motivazioni in campionato, è del tutto evidente… Pronostico di Roma-Atalanta? Due…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “Guardiola e Klopp uomini veri? Ma per favore…Ma come si fa a chiamare Guardiola uomo vero… I tifosi e i politici sono stranamente tutti compatti, come non lo sono mai stati sul razzismo, sul doping e sulla corruzione… Insomma, come è successo nel 2006, abbiamo capito quali sono i colpevoli, mentre tutti gli altri hanno le mani pulite… Quello che ha fatto De Zerbi è facilissimo: sono contrario, però accetto. C’è gente che dovrebbe guardarsi allo specchio e dirsi: ma chi ca*zo sono… Ma cosa ha vinto De Zerbi?…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Questi momenti entreranno nella storia del calcio i tifosi sono arrivati a determinare qualcosa di incredibile, una cosa mai successa prima d’ora. Juve e Real sono i club più esposti per via dei loro presidenti. Lo scenario da valutare è quello di Agnelli, sembra il pianista sul Titanic, racconta un mondo che non c’è più. Dice che la Superlega sarà un successo al 100% proprio quando la Superlega è già fallita. Con quale credibilità si presenta nel mondo del calcio, non solo nella Juve ma anche fuori, dopo che è stato additato come un traditore da Ceferin?…Io penso che il processo di adozione della nuova Champions sarà accelerato e forse anche modificato… La Roma domani deve giocare con la miglior formazione per prepararsi alla partita col Manchester, poi contro il Cagliari rimetterà le riserve per poi giocarsi la partita della vita. Secondo me la Roma farà zero punti nelle prossime due partite, perché contro l’Atalanta puoi perdere anche con la formazione tipo…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La Superlega? Arriviamo in fondo e poi sapremo come finirà. Ora si metteranno a un tavolo per fare una riforma, perchè ci sono tante cose nel calcio che non vanno… Roma-Atalanta? Spero in un pareggio, mi auguro che la Roma non faccia tutte sconfitte da qui alla fine del campionato…”

Redazione Giallorossi.net