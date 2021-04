Agnelli si arrende: “La Superlega non può andare avanti”. E la Juventus crolla in Borsa

ULTIME NOTIZIE SUPERLEGA – Anche Andrea Agnelli si arrende. E alza ufficialmente bandiera bianca, dopo aver provato a tenere a galla la barca della Superlega con l’intervista apparsa oggi su Repubblica.

“Si può andare avanti? Con tutta franchezza e onestà, no. Sono convinto della bontà del progetto, ma non si può fare un torneo a sei squadre”. Questa la scarna dichiarazione appena rilasciata all’agenzia di stampa Reuters dal patron della Juventus, che mette una pietra tombale sulla nascita della discussa competizione dedicata esclusivamente alle 12 big d’Europa.

Si conclude così una due giorni davvero nerissima per la Juve e il suo presidente. Il titolo del club bianconero oggi in borsa sta crollando. Resta da capire come potrà riproporsi pubblicamente Andrea Agnelli dopo la pessima figura fatta davanti a tutto il mondo, calcistico e non, con questo sciagurato progetto senza capo né coda, nato male e finito peggio.

Giallorossi.net – A. Fiorini