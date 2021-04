Il trappolone di Perez e il tempismo dei Friedkin. Così la Roma ha dato scacco alla Superlega

AS ROMA NEWS – Un trappolone nel quale i Friedkin non sono caduti. Florentino Perez ha cercato di sedurre la Roma con vane promesse, ma i nuovi proprietari non si sono fatti ingolosire e hanno piazzato un comunicato rivelatosi vincente sia per contenuti che per tempismo.

In una delle recenti interviste, il patron del Real e della Superlega aveva cercato di tirare la Roma dalla sua parte, affermando come i giallorossi sarebbero potuti entrare a far parte della competizione partendo da una sorta di “fascia B”, quella spettante ai club non facenti parte dei fondatori, ma che avrebbero potuto guadagnarlo in una sorta di campionato minore che avrebbe messo cinque posti in palio.

Una tentazione a cui i Friedkin hanno resistito. “Ci sono cose più importanti dei soldi”, ha scritto la Roma nel comunicato apparso ieri e che ha suscitato applausi a scena aperta da parte dei tifosi, fieri della presa di posizione del club capitolino.

I texani hanno giocato benissimo le loro carte, uscendo allo scoperto nel momento più giusto, poco prima che il progetto della Superlega cominciasse a sgretolarsi come un castello di sabbia. La Roma quindi esce benissimo da questa vicenda, a dispetto delle altre big italiane, che devono cospargersi il capo di cenere per come hanno gestito, anche a livello comunicativo, questo ignobile strappo.

Giallorossi.net – A. Fiorini