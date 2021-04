Sarri o Juric, la corsa per la panchina della Roma diventa a due

AS ROMA CALCIOMERCATO – Si torna a parlare di mercato Roma su alcuni quotidiani oggi in edicola, e in particolare sulla Gazzetta dello Sport che scrive di una ennesima rivoluzione per la squadra giallorossa, stavolta guidata da Tiago Pinto.

Il primo e più importante passo da fare sarà la scelta del nuovo allenatore, dato che l’addio a Paulo Fonseca sembra essersi già consumato da tempo e verrà ufficializzato solo al termine (o poco prima) della stagione.

E se il nome di Massimiliano Allegri sembra essere scomparso dai radar, restano in corsa solo due candidati forti per la panchina giallorossa: il primo è Maurizio Sarri, che scalpita per tornare ad allenare. Lo farebbe volentieri alla Roma, e l’agente ha già incontrato il GM giallorosso per parlarne.

Ma oltre a Sarri c’è un altro allenatore che è finito pesantemente nei radar della Roma: si tratta di Ivan Juric, 45 anni, tecnico emergente del nostro campionato che col Verona sta ottenendo ottimi risultati. E’ il croato l’outsider da tenere d’occhio.

Fonte: Gazzetta dello Sport