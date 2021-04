La Roma compra, l’Atalanta vince

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma in questi anni è andata dietro diversi modelli da seguire, racconta l’edizione odierna de Il Messaggero (S. Carina). Inizialmente la decisione ricadde sul modello Barcellona, quello della cantera, e la decisione d’ingaggiare Luis Enrique andava proprio in tal senso. Poi, dopo l’exploit di Klopp, fu la volta del Borussia Dortmund. Quindi dell’Atletico Madrid, per finire all’Atalanta.

Il lavoro di Gasperini e della Dea in Italia cominciò a catalizzare l’attenzione di Pallotta. Fallito nel maggio del 2019 l’aggancio con il tecnico, si è provato prima e dopo ad aggirare la questione acquistando calciatori nerazzurri. Il primo della lista è stato Cristante, l’ultimo Ibanez. In mezzo Mancini e Spinazzola, anche se il laterale è arrivato dalla Juventus. La scuola, però, rimane quella del Gasp.

Curioso come da quando la Roma abbia iniziato a spendere decine di milioni per i calciatori che si erano messi in mostra nell’Atalanta, abbia iniziato a seguirla in classifica. Nel 2019, giallorossi sesti e nerazzurri terzi. Lo scorso anno, quinti a Trigoria, terzi a Zingonia. Posizione confermata anche in questa stagione, con la Roma che è scivolata mestamente al settimo posto. È chiaro che questo non può essere imputato al poker romanista il cui rendimento, seppur altalenante, va giudicato positivo.

Probabilmente è però la conferma di come a Bergamo ci sia anche uno spartito dove il singolo si esalta all’interno di un gruppo. E questo può essere da monito per il futuro. Quattro (o tre, se non si vuol considerare Spinazzola) infatti sono arrivati. Altrettanti sono sfumati per un soffio: da Gomez a Ilicic, passando per Kessie e Muriel. Ma almeno un paio sono nuovamente nei radar di Pinto. Monitorato anche Gollini che quest’anno ha visto messo in dubbio la sua titolarità anche se, dalle ultime indicazioni, la Roma non vorrebbe spendere molto per il portiere.

E poi c’è lui: Gasperini. Spigoloso, esigente, magari non simpaticissimo ma artefice del miracolo Atalanta. Il fatto che nel prossimo mercato la Roma sia intenzionata ad acquistare un difensore di spessore, mantenendo il quartetto attuale (Smalling, Ibanez, Kumbulla e Mancini), lascia pensare che il nuovo allenatore – a meno che non si riesca a convincere Sarri – possa giocare con la difesa a tre.

