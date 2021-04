Da Superlega a Superfuga: via le inglesi, anche l’Inter molla. Ma Agnelli: “Andiamo avanti, c’è un patto di sangue”

ULTIME NOTIZIE SUPER LEGA – Da SuperLega a SuperFuga. Dopo le minacce di Ceferin e il coro praticamente unanime di critiche ferocissime, il progetto targato Florentino Perez e Andrea Agnelli è già al macero.

La giornata di ieri è stata decisiva, con le inglesi che piano piano si sono tirate tutte indietro. L’ultima è stata l’Arsenal, che si è addirittura scusata con i propri tifosi: “Ci siamo sbagliati”, hanno scritto i Gunners in una nota ufficiale. Anche l‘Inter ha annunciato il passo indietro: “Non siamo più interessati”.

E così il clamoroso strappo sembra essersi immediatamente ricomposto. Ma Agnelli non molla. E così, dopo una nottata infuocata nella quale i club hanno cominciato a sfilarsi dal progetto, è arrivato il comunicato ufficiale della Superlega: “La Superlega è convinta che l’attuale status quo del calcio europeo debba cambiare. Noi proponiamo una nuova competizione europea perché il sistema esistente non funziona. La nostra proposta ha l’obiettivo di permettere al nostro sport di evolversi, generando al contempo risorse e stabilità per l’intera piramide calcistica, aiutando anche il superamento delle difficoltà finanziarie vissute dall’intera comunità calcistica dopo la pandemia.

Inoltre, la nostra proposta fornirebbe agli stakeholder del calcio contributi di solidarietà significativamente migliorati. Nonostante l’annunciata uscita dei club inglesi, costretti a prendere tali decisioni a causa delle pressioni esercitate su di loro, siamo convinti che la nostra proposta sia pienamente conforme alle leggi e ai regolamenti europei, come è stato dimostrato oggi da una decisione del tribunale che tutela la Super League dalle azioni di terzi. Alla luce delle circostanze attuali, valuteremo i passi più opportuni per rimodellare il progetto, avendo sempre in mente i nostri obiettivi di offrire ai tifosi la migliore esperienza possibile, migliorando i contributi di solidarietà per l’intera comunità calcistica”.

Il presidente della Juve ha poi parlato oggi al quotidiano La Repubblica per ribadire: “Fra i nostri club c’è un patto di sangue, il progetto della Superleague ha il 100% di possibilità di successo, andiamo avanti”. Andrea Agnelli non si arrende, almeno a parole. Ma il progetto della Superlega, almeno come era stato originariamente concepito, sembra essere già morto.

Giallorossi.net – A. Fiorini