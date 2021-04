Flop Super League: le inglesi lasciano, anche l’Atletico Madrid pronto al passo indietro. Riunione tra le 12 “sorelle”: è già la fine?

ULTIME NOTIZIE – La vita della Superlega potrebbe essere stata davvero brevissima. Dopo la durissima presa di posizione di Uefa e Fifa, delle varie leghe nazionali, e la pioggia di critiche arrivate da addetti ai lavori e tifosi, ora sembra addirittura possibile il definitivo passo indietro delle 12 squadre che solo poche ore fa avevano annunciato lo strappo.

Dall’Inghilterra sono certi: Manchester City e Chelsea hanno già annunciato il loro dietrofront, e presto le seguiranno le altre inglesi che avevano aderito alla Super League. E dalla Spagna assicurando come anche l’Atletico Madrid stia seriamente pensando di rinunciare alla partecipazione. Colpi mortali al progetto ideato da Florentino Perez e Andrea Agnelli, che provano ancora a resistere.

Stasera infatti sarebbe in programma una riunione tra le 12 squadre “fondatrici” per discutere dei recenti sviluppi e provare a ricomporre lo strappo con i club che avrebbero deciso di ripensarci. Non è da escludere che, alla fine, si decida di abbandonare definitivamente il progetto ribelle della Superlega. Un colpo di scena clamoroso, una figuraccia che Real Madrid e Juventus in primis vorrebbero evitare.

