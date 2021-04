AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti. Queste tutte le ultimissime di martedì 20 aprile aprile 2021:

Ore 10:55 – Nome nuovo per l’attacco della Roma della prossima stagione. Sardar Azmoun, centravanti 26enne dello Zenit è infatti finito nel radar di Tiago Pinto. Sul calciatore iraniano, valutato 25 milioni, ci sono diverse società europee, tra cui l’Atalanta. In questa stagione, Azmoun ha realizzato 16 gol in 22 partite giocate. (Sportitalia)

Ore 10:30 – L’ex dg della Roma Mauro Baldissoni testimonia al processo di Luca Parnasi e Luca Lanzalone, togliendosi qualche sassolino dalla scarpa: “Quando incontrai l’assessore Berdini mi sentii chiedere a proposito dei necessari bilanciamenti tra opere pubbliche e cubature: ‘E non potete fare soltanto lo stadio?‘. Gli risposi: ‘Magari’, ma capii che preferiva rilasciare interviste, una o due al giorno, anziché confrontarsi nel merito, carte alle mano”. (Corriere della Sera)

Ore 10:10 – Tiago Pinto torna su Musso per la porta del prossimo anno: Gotti, allenatore dell’Udinese, vorrebbe in cambio Carles Perez, suo pallino. (Corriere dello Sport)

Ore 9:40 – Paulo Fonseca ha anticipato le mosse della Roma, decidendo per l’addio a fine stagione. A giorni il club comunicherà il nome del nuovo allenatore. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 9:00 – Secco no di Dan e Ryan Friedkin alla Superlega: la Roma ha espresso la sua posizione di forte contrarietà al progetto ideato da Florentino Perez e Andrea Agnelli. (Gazzetta dello Sport)

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI…