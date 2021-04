Fonseca anticipa le mosse della Roma e dice addio ai giallorossi. A giorni l’annuncio del nuovo allenatore

NOTIZIE AS ROMA – Gli occhi non mentono, scrive oggi La Repubblica (M. Ferretti). E gli occhi di Paulo Fonseca svelano il suo futuro, che sarà lontano dalla Roma. L’allenatore ha deciso, anticipando le mosse del club: a fine campionato dirà addio ai giallorossi.

Lo sguardo del portoghese, racconta il giornale, implora la fine: Fonseca non vede l’ora che tutto finisca. La Roma non lo confermerà, ma lui ancora prima ha scelto di non confermare la Roma. Ripensate ai suoi occhi e ne avrete la conferma: dopo l’impresa contro l’Ajax (“È tutto merito dei ragazzi“) e dopo il ko di Torino («È tutta colpa mia») nessuna differenza. Freddo, glaciale. Distaccato, quasi.

Ora non è più tempo di valutare il futuro di Fonseca, ma di pensare a chi prenderà il suo posto sulla panchina giallorossa. Prima possibile, la Roma comunicherà il prescelto. Anzi lo farà sapere, lo farà trapelare come avviene in questi casi.

E il prima possibile potrebbe essere una questione di giorni oppure dopo il doppio confronto europeo con il Manchester United. Occorre che i Friedkin mettano a disposizione del nuovo tecnico una rosa migliore di quella oggi a disposizione di Fonseca. Altrimenti molto, se non tutto, risulterà vano.

