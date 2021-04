Superlega, Guardiola: “Non c’è più sport quando la vittoria è garantita”. Chelsea e City pronte al passo indietro. Pirlo e Pioli fanno melina

ALTRE NOTIZIE – Anche Pep Guardiola, uno degli allenatori più famosi del mondo ed attuale tecnico del Manchester City, dice la sua sulla Superlega con parole che faranno sicuramente rumore:

“Superlega? Mi piacerebbe che il presidente del comitato spiegasse al mondo come sia stata presa questa decisione. Sostengo il mio club. Amo far parte di questa società. Ovviamente però ho anche la mia opinione. In questo momento è solo una constatazione. Non ho tutte le informazioni in merito alla Superlega, ne ho soltanto alcune.

Perché queste squadre sono state selezionate per giocare questa ipotetica competizione in futuro? Lo sport non è più sport se non esiste il rapporto tra fatica e risultato. Lo sport non è più sport quando la vittoria è garantita. Non è uno sport quando non importa se perdi. Non è giusto che le squadre combattano al vertice e non possano qualificarsi”, ha concluso Guardiola.

Ma la partita sulla Superlega sembra ancora apertissima: stando a quanto raccontano due quotidiani inglesi, il Times e il Guardian, proprio il Manchester City e il Chelsea starebbero per fare marcia indietro. Una notizia che sarebbe piuttosto clamorosa e rimescolerebbe le carte in tavola.

Ma se Guardiola ha preso apertamente una posizione, dall’Italia non fanno lo stesso gli allenatori di Juventus e Milan, Andrea Pirlo e Stefano Pioli, che si sono limitati alla più classica delle meline. “Ascolto i consigli del mio club che mi ha chiesto di focalizzarci sul lavoro e sul presente“, le parole del tecnico rossonero. “Su quello che sarà il futuro si vedrà. Ma non è questo il momento di pensare ad altro”.

Non si espone nemmeno Pirlo: “È uno sviluppo per il mondo del calcio, ci sono stati cambiamenti in questi anni: è cambiato tutto, è una novità ma non sono io il più adatto a spiegare, saprà meglio il presidente cosa stanno facendo”.

Giallorossi.net – A. Fiorini