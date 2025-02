AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti. Queste le ultimissime di mercoledì 25 febbraio 2025.

Ore 9:30 – FRIEDKIN FELICI TRA ROMA E EVERTON – Il 2025 si è aperto nel migliore dei modi per i Friedkin. Venti punti conquistati dalla Roma nelle prime otto partite di campionato giocate quest’anno, più la qualificazione agli ottavi di Europa League. Ma a fare felici i texani c’è anche la rinascita dell’Everton: da quando c’è David Moyes in panchina le Toffees sono passati dall’essere ultimi in classifica al quattordicesimo posto, un punto avanti anche al Manchester United. (Corriere dello Sport)

Ore 9:30 – ANCHE SARRI NELLA SHORT LIST DELLA ROMA – Oltre a Gasperini e Fabregas, anche Maurizio Sarri è nella lista degli allenatori preferiti dalla Roma e da Ranieri per il prossimo anno. Lo riferisce l’edizione odierna di Leggo.

Ore 8:30 – SVILAR, LA ROMA VUOLE UNA CLAUSOLA DA 40 MILIONI – Roma e Svilar sono vicini a un’intesa per un quadriennale da 3 milioni netti di media stagionale è vicina. Manca però l’accordo sulla clausola rescissoria che il portiere vorrebbe inserire, magari valida solo per l’estero. La Roma vorrebbe che fosse molto alta, sopra ai 40 milioni. (Corriere dello Sport)

IN AGGIORNAMENTO…