Calciomercato Roma, Sky Sport: “Sarà Friedkin a scegliere l’allenatore, scartato Farioli”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Proprio in questi minuti Sky Sport ha fatto il punto sulla ricerca dell’allenatore della Roma per la prossima stagione. Come riportato dall’emittente satellitare, sarà Dan Friedkin in persona a effettuare la scelta, con Claudio Ranieri nelle vesti di consigliere e consulente.

Il presidente ha la passione per Carlo Ancelotti e cercherà comunque un allenatore di altissimo profilo per la prossima stagione. Nelle scorse settimane Claudio Ranieri ha avuto un contatto diretto con Farioli, attuale tecnico dell’Ajax, ma il discorso non ha avuto seguito. Anzi, l’inviato di Sky Sport Paolo Assogna ha dichiarato che, dalle informazioni in suo possesso, Farioli non sarà il prossimo allenatore della Roma.

Sempre nei giorni scorsi, invece, un intermediario giallorosso ha parlato con Massimiliano Allegri per capire le intenzioni del tecnico toscano, ma per il momento non ci sono stati sviluppi. Una decisione definitiva dunque non è stata ancora presa da parte.

Fonte: Sky Sport