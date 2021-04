AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti. Queste tutte le ultimissime di mercoledì 28 aprile 2021:

Ore 11:45 – Fonseca lascerà la Roma anche qualora dovesse vincere l’Europa League. E in quel caso per il portoghese potrebbero spalancarsi le porte dell’Arsenal, interessato all’allenatore giallorosso nel caso si decidesse per un cambio sulla panchina dei Gunners. (Tuttomercatoweb.com)

Ore 11:30 – Roma in campo a Trigoria per la rifinitura in vista della partenza per Manchester. Brutte notizie sul fronte El Shaarawy, che al momento non è un gruppo ma svolge lavoro in palestra.

Ore 11:00 – Paul Pogba, centrocampista dello United, parla della Roma: “È una grande sfida, ad un certo punto avremmo affrontato una grande squadra e un ostacolo del genere. Abbiamo iniziato l’Europa League con la mentalità vincente e siamo in grado di vincerla. Anche la Roma vuole vincere, non è arrivata fin qui solo per divertirsi. Dobbiamo dimostrare di volere il trofeo più di loro”.

Ore 10:20 – I contatti tra l’entourage di Milik e la Roma sono stati riattivati in questi giorni proprio attraverso Ramadani, l’agente che cura gli interessi di Sarri e che sta conducendo in prima persona l’operazione con i giallorossi. L’attaccante polacco potrebbe arrivare a Trigoria con un anno di ritardo. (Corriere dello Sport)

Ore 9:00 – Sir Alex Ferguson parla della Roma e di Totti nella sua autobiografia, rivelando: “Il 7-1 sulla Roma una delle nostre maggiori imprese internazionali contro una squadra forte che aveva campioni come Totti, De Rossi e Chivu. Totti ci piaceva e avremmo voluto inserirlo nel nostro copione, ma quando manifestammo interessamento, apparve subito chiaro che non voleva lasciare Roma. Era profondamente legato alla sua città”.

Ore 8:45 – Apprensione per Marcus Rashford, attaccante del Manchester United che ha lamentato ancora una volta dolore a una caviglia. Dallo staff medico trapela ottimismo ma la sua presenza in campo da titolare resta in dubbio.

Ore 8:30 – Strada spianata per Sarri alla Roma. Friedkin e Pinto sono convinti che sia il profilo giusto per i giallorossi, e il Tottenham ha cambiato mire puntando su ten Hag dell’Ajax. (Il Tempo)

Ore 8:10 – I tifosi della Roma si danno appuntamento per oggi alle 13:30 fuori da Trigoria per incoraggiare la squadra, in partenza per Manchester. (Il Tempo)

Ore 7:40 – La Roma si aggrappa a Edin Dzeko in vista della sfida di domani contro il Manchester United: il bosniaco vuole fare un ultimo regalo ai giallorossi, perchè a fine stagione sembra scontato il suo addio. Sempre più probabile la rescissione consensuale.

SEGUONO AGGIORNAMENTI…